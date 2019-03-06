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Bakan Turhan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "2019 yılı itibarıyla toplam proje bedeli 352 milyon lira olan 4 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: - "Ciddi değişim ve dönüşüm içindeki Girne ve Gazimağusa limanlarında kamu özel ortaklığında yeniden yapılandırma projesinde son aşamaya gelindi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaştırma sektöründe KKTC'ye finansman desteğinin süreceğini belirterek, "2019 yılı itibarıyla toplam proje bedeli 352 milyon lira olan 4 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Turhan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Turhan, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması için kararlı duruş ve desteğin devam edeceğini belirtti. Turhan, "Sizlerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinden istenilen sonuçlar alınmamıştır. Sizler bu güzel adanın ortak sahibisiniz. Rum devletine azınlık olarak eriyip gitmek sizin için ne kadar kabul edilemezse ana vatan ve garantör olarak bizim de buna göz yummamız asla söz konusu olmayacaktır." diye konuştu.

Görüşmede ortak projeleri ayrıntılı ele alacaklarını ifade eden Turhan, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında 1988-2018 arasında 181 kilometre bölünmüş yol, 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı ana yol yapılarak trafiğe açıldığını anlattı.

Bu dönemde tamamlanan yolların yapım ve proje çalışmaları için Türkiye tarafından sağlanan finansman tutarının güncel rakamla 1,4 milyar lira olduğunu dile getiren Turhan, "2019 yılı itibarıyla toplam proje bedeli 352 milyon lira olan 4 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, 2020'ye kadar 68 kilometre bölünmüş yol, 14 kilometre tali yol yapılarak 274 milyon liralık yatırım planlanmasının hedeflendiğini belirterek, limanlar, hava meydanı yapımı konusunun da ele alınacağını kaydetti.

Haberleşme alanında ortak projelerin bulunduğunu ifade eden Turhan, ortak yürütülen KKTC e-Devlet Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 62, nakdi gerçekleşmenin ise yüzde 49 olduğunu söyledi.

Ulaştırmanın alt sektörleri itibarıyla KKTC'ye desteğe devam edeceklerine dikkati çeken Turhan, "Bugün değerli meslektaşım ve KKTC heyetiyle iş birliğimizi geliştirmek için önümüzdeki dönemde yapabileceklerimizi ele alacağız." dedi.

- "Bu yıl önem verdiğimiz iki önemli proje var"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Türkiye ile KKTC'nin iş birliğinin ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, KKTC'nin altyapı, ulaşım ve iletişim anlamında ciddi değişim ve dönüşüm içinde bulunduğu bu dönemde Türkiye'nin gösterdiği katkıların yadsınamaz boyutta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de ne varsa, KKTC'de de olacak." sözünü anımsatan Atakan, tüm imkanların KKTC ile paylaşılması dolayısıyla teşekkür etti.

Bu yıl önem verdikleri iki önemli proje bulunduğunu dile getiren Atakan, bunlardan birincisinin limanlar olduğunu bildirdi. Ciddi değişim ve dönüşüm içindeki Girne ve Gazimağusa limanlarında kamu özel ortaklığında yeniden yapılandırma projesi yürütüldüğünü ifade eden Atakan, projede son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Bilişim noktasında ise dünyadaki gelişmelere tezat yaratacak şekilde yerinde sayan telekom altyapısında da bu yıl kamu özel ortaklığı çerçevesinde ciddi bir değişim başlatılacağını anlatan Atakan, bu iki ana konu ve diğer noktalarda KKTC'ye gösteriler yakın ilgiye teşekkür etti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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Cahit Turhan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ulaştırma ve altyapı bakanı

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