FİNANS

Bakan Turhan TDMMB ve TÜRKSOY'un iftar yemeğine katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla sektörün önemini de artırması, başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirmektedir. Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır" - "Türk dünyasında dilde, fikirde ve iş yapmada birlik olmayı kendine şiar edinmiş Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin çalışmalarımızda bizlere destek olmasını oldukça önemsiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, müteahhitlik hizmetleri ihracatındaki artışın başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirdiğini belirterek "Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır" dedi.

Bakan Turhan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Ankara Atlı Otel'de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Turhan, binlerce yıllık köklü geçmişiyle milletin uzandığı coğrafyalara bakıldığında, muhteşem mimarlık abideleri ile karşılaşıldığına dikkati çekerek Türk milletinin Orta Asya’dan Avrupa’ya, Güney Asya sahillerinden Sibirya ve Afrika içlerine kadar her tarafı kültür ve sanat eserleriyle taçlandırmış bir millet olduğunu söyledi.

Her milletin sadece kendi kültür ve manevi değerlerini yaşattığı sürece var olabileceğinin altını çizen Turhan, "Büyük Türk milletimizi asırlarca yaşatan en mühim etken de öz kültürüne, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılmış olmasıdır. Milletimizin uzandığı geniş coğrafyaya bir göz atacak olursak, milli kimliğimizin mührü olarak sonsuza kadar yaşayacak eserlerle karşılaşırız. Örneğin İpekyolu üzerinden tarih boyunca birçok medeniyet gelmiş geçmiş fakat hiçbiri Türk milleti kadar etkili bir iz ve köklü eser bırakamamıştır. Bu eserlerle iftihar etmeye yerden göğe kadar hakkımız var. Bunun yanında bu eserlere yenilerini eklemek de gerekir" diye konuştu.

Turhan, modern mühendislik ve mimarlık anlayışlarıyla yaşanan çağın ruhuna uygun eserler koymanın, milletin istikbal yürüyüşünü daha görkemli kılacağını belirterek "Biz hükümet olarak meseleye ilk günden beri böyle yaklaşıyoruz. Başka türlü yaklaşsaydık 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yıla yapabilir miydik? Elbette bu yapılanları, küresel krizlere, bölgemizde yaşanan olumsuzluklara ve ülkemizi hedef alan kalleş saldırılara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin mukavemeti ve desteğiyle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bayındırlık faaliyetleriyle bir taraftan insanların refah seviyesini yükseltirken, bir taraftan da şehirlerin siluetlerini zenginleştirdiklerini dile getiren Turhan, havalimanlarının inşasında bir taraftan modern mimarinin gereklerini yerine getirirken, diğer taraftan yerel ve tarihi mimari formlarını bir arada kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Turhan, Anadolu mimarisi örnek alınarak yapılan İstanbul Havalimanı'nın, bu durumun en somut örneği olduğunu kaydetti.

Turhan, Türkiye'de büyük tecrübe kazanan Türk mühendisleri, mimarları, girişimcilerinin artık dünyanın her yerinde büyük projelere imza attığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu durum bize de çok büyük gurur veriyor. Müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla sektörün önemini de artırması, başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirmektedir. Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır. Sektörün önünde yer alan birçok engeli 16 yıllık süreç boyunca elimizden geldiğince kaldırdık. Sektördeki kayıt dışılığı önemli ölçüde azalttık. Birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Bugün sektör temsilcilerimiz, dünyanın her tarafında adeta parmakla gösterilecek işler yapıyorlar ve itibar görüyorlar. Elbette birtakım sıkıntılar da var. El birliğimiz devam ettiği müddetçe, aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Bakanlık olarak, hükümet olarak büyük hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli çözüm ortağımız, yine sizler olacaksınız. Türk dünyasında dilde, fikirde ve iş yapmada birlik olmayı kendine şiar edinmiş Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin çalışmalarımızda bizlere destek olmasını oldukça önemsiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş da yapılan mühendislik faaliyetlerinin ve özgün projelerin kardeş ülkelerdeki mimar ve mühendis platformlarında da paylaşılması gerektiğini ifade ederek birliğin üyelerinin her platformda yaptıkları mühendislik faaliyetlerini, proje ve müteahhitlik hizmetlerini, kurumsal olarak ürettikleri bütün projeleri ortak bir havuzda toplama kararı aldıklarını söyledi.

TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Bakan Turhan'a Türk dünyası hizmet madalyası takdim edildi ve Turhan'a geleneksel çapan giydirildi.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyorPaylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemliEGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TDMMB Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Fitch'ten seçim yorumu

Fitch'ten seçim yorumu

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

O cezalara tüketicilerden tepki

O cezalara tüketicilerden tepki

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.