FİNANS

Bakan Turhan: "(Ulaştırma ve altyapı projeleri) Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz."

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Bakan Turhan: "(Ulaştırma ve altyapı projeleri) Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz."


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AA) Editör Masası flaş - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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