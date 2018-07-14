Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor." ifadesini kullandı.

Turhan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, bu değişimi gördüğü halde karşı olanların," Türkiye'nin içe kapanmasından, dünya ile kopmasından, küçülmesinden menfaat umanlar" olduğunu bildirdi.

Varlıklarını istikrardan, Türkiye'nin demokratikleşmesinden, kalkınmasından, insan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkmasından değil de çatışma kültüründen, kısıtlama kültüründen, ihanetten, darbeden alanlar bulunduğunu belirten Bakan Turhan, "Oysa Türkiye, eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bugün hem gelişmişlik olarak, hem zihniyet olarak tarihimizin en güçlü, en dinamik, en istikrarlı dönemini yaşıyoruz. Hamdolsun milletimiz de bunun farkında olarak ülkesine, vatanına sahip çıkıyor. Bu millete ayak bağı olan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan örgütlerin dimdik karşısında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.