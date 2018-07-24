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Bakan Turhan'dan 5G çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırmamız, ayrıca dünyada bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler arasına girmemiz şarttır. Hatta 5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz" - "Yeni altyapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için öncelikle sektörün karşılaştığı sorunları çözeceğiz" - "5G Vadisi Açık Test Sahası test altyapılarının kurulmasıyla Türkiye'yi 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, "5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni ile 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, atılan adımlar sonucu haberleşme altyapısının sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktığını söyledi. Artık vatandaşlar tarafından akıllı evler, sürücüsüz araçlar, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 gibi birçok hizmetin talep edilmeye başlandığına işaret eden Turhan, şimdiden nesneler, binalar, yollar gibi nesnelerin oluşturacağı akıllı ağların kurulmaya başlandığını bildirdi.

Turhan, "Hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri kullanma ve vatandaşımızın hizmetine sunma şansımız olamaz. Bu nedenle de belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni altyapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için öncelikle sektörün karşılaştığı sorunları çözeceğiz. Altyapımızı hızlandıracak ve milli altyapının kurulmasını sağlayacak adımları da hızla atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmeleriyle 5G seviyelerini hedefleyen bir altyapı üzerinde çalışma başlatıldığına dikkati çeken Turhan, yerli baz istasyonu ULAK'ın da geliştirilerek kullanılmaya başlandığını anımsattı.

- "5G antenleri üretimini düşünmeliyiz"

Turhan, ULAK ile öncelikli olarak "Evrensel Hizmet" kapsamında kırsal alanlara 4,5G hizmetini götürdüklerini anlattı.

ULAK baz istasyonlarını bu altyapılarda belirli oranlarda kullandıklarını ve bu oranı da zaman içinde artırmayı planladıklarını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"ULAK sadece bir başlangıç. Bizim 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırmamız, ayrıca dünyada bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler arasına girmemiz şarttır. Hatta 5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz. Çünkü gelecekte sadece rol alan değil, oyun kuran, yöneten ülke olmak için 5G'nin belirleyicisi olmamız şarttır."

- "Yol haritası belirlendi"

5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu kurumları, işletmeciler ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan paydaşlarla Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu'nun (5GTR) kurulduğunu belirten Turhan, bu kapsamda yol haritasının belirlenerek, çalışmalara başlandığını söyledi. Turhan, bu çerçevede hazırlanan Beyaz Kitap'ın ise ülke için 5G ve ötesindeki öncelikler, strateji ve yol haritalarını içerdiğini dile getirdi.

Beyaz Kitap'ta belirlenen yol haritası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar için Ar-Ge, Ür-Ge ve denemelerin yapılabileceği bir açık test sahasının gerektiğine işaret eden Turhan, geçen yıl üniversiteler ve mobil işletmeciler tarafından 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü'nün imzalandığını anımsattı. Turhan, atılan imzayla uçtan uca sistem alternatifleri, yeni nesil haberleşme teknolojileri test altyapısı kurulumuna dair çalışmalara başlanmış olduğunu aktararak, "5G Vadisi Açık Test Sahası'nın test altyapılarının kurulmasıyla Türkiye'yi 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçirme noktasında çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Yerli imkanlarla 5G kullanacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da 5G altyapısı için yerli ve yabancı altyapı şirketlerini bir araya getirdiklerini belirterek, yabancılardan alınacak yeniliklerin yerli firmalarca üretilmesini hedeflediklerini bildirdi. 5G Vadisi'ne ilişkin ekipmanların da sahaya getirildiğini ifade eden Sayan, 5G Vadisi adı verilen alanda üniversite öğrencileri ve akademisyenlerce 5G'nin ticari olmadan önce kullanılmaya başlanacağını anlattı. Sayan, bu sahaya 5G testi için gerekli frekansları tahsis ettiklerini de vurgulayarak, hazırlanan Beyaz Kitap'ta akademisyenler, üreticiler ve şirketlerce 5G yol haritasının ortaya konulduğunu dile getirdi. Sayan, "Önemli olan yerli datanın ülke içinde kalması, yerli ve milli imkanlarda 5G'yi kullanan ülkelerden birisi olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan, Bakan Yardımcısı Sayan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom AŞ, ULAK AŞ, Huawei, Spark Ölçüm, i2i Sistem ve Netaş gibi şirketlerin yöneticilerinin katılımıyla protokol imzalandı.

Törenin ardından da Beyaz Kitap'ın tanıtımı kapsamında teknik sunumlar yapıldı.

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5G 5G Vadisi Açık Test Sahası Beyaz Kitap ULAK Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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