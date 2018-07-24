Bakan Turhan'dan 5G çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, "5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni ile 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, atılan adımlar sonucu haberleşme altyapısının sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktığını söyledi. Artık vatandaşlar tarafından akıllı evler, sürücüsüz araçlar, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 gibi birçok hizmetin talep edilmeye başlandığına işaret eden Turhan, şimdiden nesneler, binalar, yollar gibi nesnelerin oluşturacağı akıllı ağların kurulmaya başlandığını bildirdi.

Turhan, "Hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri kullanma ve vatandaşımızın hizmetine sunma şansımız olamaz. Bu nedenle de belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için yeni altyapıları hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için öncelikle sektörün karşılaştığı sorunları çözeceğiz. Altyapımızı hızlandıracak ve milli altyapının kurulmasını sağlayacak adımları da hızla atacağız." diye konuştu.