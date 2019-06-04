FİNANS

Bakan Turhan'dan Bayram mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerle kutladığını belirterek, "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif'i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaşılan bir bayrama daha kavuşulduğunu kaydetti.

Turhan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 17 yıldır, ülkenin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demir yolları, deniz ve hava yollarıyla bağladıklarına dikkati çeken Turhan, sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesi, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni eden Turhan, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştüMB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü
Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisiZiraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan ramazan bayramı

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Benzin ve otogazda indirim!

Benzin ve otogazda indirim!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak, kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacak

Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak, kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacak

TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak

TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunacak

Yurtiçi üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 2.67 arttı (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 2.67 arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.