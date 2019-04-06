FİNANS

Bakan Turhan'dan "Büyük Göç" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının 45 saatte kazasız bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Bakan Turhan, Twitter hesabından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık. Bu süreçte çağrımıza olumlu yanıt vererek trafiği aksatmamak için desteğini esirgemeyen İstanbullu hemşirelerime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Havalimanı Cahit Turhan istanbul havalimanı twitter

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