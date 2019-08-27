FİNANS

Bakan Turhan'dan fidan dikme etkinliğine destek

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç, yaşlı el ele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek mesajı verdi.

Bakan Turhan, mesajında, "Orman sevgi ile korunur diye çıktık yola. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 81 ilde gerçekleşecek kampanyaya destek veriyoruz ve daha yeşil bir Türkiye için başlatılan bu projeye tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cahit Turhan fidan dikme etkinliği twitter ulaştırma ve altyapı bakanı

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