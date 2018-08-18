FİNANS

Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını istirham ediyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bayram süresince yapılacak seyahatlerde trafik kurallarına uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmaması ricasında bulundu.

Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramı daha milletçe idrak ediyoruz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için fırsat olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum. Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan kurban bayramı ulaştırma ve altyapı bakanı

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