Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bayram süresince yapılacak seyahatlerde trafik kurallarına uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmaması ricasında bulundu.

Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramı daha milletçe idrak ediyoruz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için fırsat olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum. Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

