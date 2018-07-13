ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak "mega projeler"in hızlandırılacağını belirterek, "Hiçbir projemizde yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız ve projelerimizi insanlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Temmuz Salı itibarıyla bakanlık görevini devraldığını anımsatarak, ilk işinin bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla genel müdürlerden çalışmaları hakkında brifing almak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak projelerin hızlandırılması için çalışacaklarını dile getiren Turhan, "Bürokratlarımıza ilk talimatımız, 'Tüm projelerimiz hızla devam edecek. Hiçbir projede yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız.' şeklinde oldu." diye konuştu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık görevini verirken projelerin hız kesmemesini istediğini, koşmanın tek başına yeterli olmayacağını, depar atılması gerektiğini söylediğini anlattı.