FİNANS

Bakan Turhan'dan "Projeleri hızlandırın" talimatı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak mega projeler hızlandırılacak" - "Hiçbir projemizde yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız ve projelerimizi insanlarımızın hizmetine sunacağız" - "Kanal İstanbul Projesi'nin finansman modelini en kısa zamanda netleştirdikten sonra bu yıl bitmeden ihale ilanına çıkılacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak "mega projeler"in hızlandırılacağını belirterek, "Hiçbir projemizde yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız ve projelerimizi insanlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Temmuz Salı itibarıyla bakanlık görevini devraldığını anımsatarak, ilk işinin bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla genel müdürlerden çalışmaları hakkında brifing almak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak projelerin hızlandırılması için çalışacaklarını dile getiren Turhan, "Bürokratlarımıza ilk talimatımız, 'Tüm projelerimiz hızla devam edecek. Hiçbir projede yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız.' şeklinde oldu." diye konuştu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık görevini verirken projelerin hız kesmemesini istediğini, koşmanın tek başına yeterli olmayacağını, depar atılması gerektiğini söylediğini anlattı.

- "Türkiye'nin prestij projesi için 7 gün 24 saat çalışıyoruz"

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Karadeniz'i ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak Kanal İstanbul Projesi'nin finansman modelinin en kısa zamanda netleştirilmesinin ardından bu yıl bitmeden ihale ilanına çıkılması talimatını verdiğini vurgulayan Turhan, bakanlığının bir diğer önemli projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda da çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü bildirdi. Turhan, dünyanın en büyüğü olacak Türkiye'nin prestij projesi yeni havalimanını 29 Ekim'de hizmete alacaklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk fazı hizmete açılacak havalimanında, günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapacağını ifade eden Turhan, havalimanının Türkiye ekonomisine 73 milyar liralık katkı yapmasının beklendiğini dile getirdi.
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- "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni bu yıl ihale edeceğiz"

Dünyadaki ilk 3 katlı tünel olacak 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin de önemine işaret eden Turhan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin birleştirilerek, tek tünelle boğazdan geçişin sağlanacağını anlattı.

Geçen yıl 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaların hızlandırılacağına dikkati çeken Turhan, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprünün, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet vereceğini söyledi.

Turhan, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün içinde birçok simgenin bulunduğunu ve adeta "simgelerin köprüsü" olacağını kaydetti.

Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete alınmasının hedeflendiğini belirten Turhan, "Köprü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak." ifadesini kullandı.
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- "Uydularda çalışmalar hız kesmeyecek"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turhan, Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı süren uydunun 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Turhan, Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi için de çalışmaların hız kesmeden yapılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için GSM operatörlerinin ticari siparişlerinin ağustos ayı içinde teslimatının gerçekleştirileceğini anımsatan Turhan, böylece ülkenin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verileceğini kaydetti.

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