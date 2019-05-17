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Bakan Turhan'dan Tasfiye Kararnamesi açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Tasfiye edilen işlerin bir an önce yeniden ihalelerini gerçekleştirip ve bunları tamamlayıp ülkemizin ve insanımızın hizmetine sunacağız" - "Müteahhitlik sektöründe kamu-özel sektör iş birliğinden doğan enerji özellikle zorlu dönemlerde bize güç veriyor. Yüksek maliyetli projeleri, yap-işlet-devret veya dış kredi yöntemiyle yapmaya devam edeceğiz" - "İnşaat sektörü nice tehlikeli suları aşarak bugünlere geldi. Bu büyüklüğe de hükümetlerimiz sayesinde ulaştı. Hükümet olarak olan biten her şeyin farkındayız ve tüm tedbirleri alıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tasfiye edilen işlerin bir an önce yeniden ihalelerini gerçekleştirip ve bunları tamamlayıp ülkemizin ve insanımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Turhan, Türk Müteahhitler Birliği (TMB) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, her geçen gün büyüyen inşaat sektörünün geniş istihdam ağı ve zengin ihracat yönüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda hem yapı malzemelerinin hem de müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla, sektörün öneminin daha da arttığına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak inşaat sektörüne yönelik desteklerimizi sürdürdük. Bu kapsamda, parolamız belli: 'Sınırsız ticaret'. Sektördeki kayıt dışılığı azaltacak adımları sektör temsilcilerimizle birlikte atmamızın yanı sıra, komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık. Teminat mektubu ve bankacılık sistemi konularındaki sıkıntıları gidermek için de önemli adımlar atıyoruz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz çünkü masada da sahada da hep diyalog halindeyiz."

Turhan, yakın tarihin önemli ulaşım ve altyapı projelerini inşaat sektörüyle birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dev projelerin başarıyla bitirilerek hizmete açıldığını hatırlattı.

Dev projelerin birçoğunu yap-işlet-devret modeli ve kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, "Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Bir ülkenin ekonomik gelişiminde, o ülkenin altyapı yatırımlarının payı son derece büyüktür. Sağlıklı bir ulaşım altyapısına sahip değilseniz sanayiniz de tarımınız da turizminiz de tökezler, maksimum fayda sağlayamazsınız." diye konuştu.

Turhan, müteahhitlik sektöründe kamu-özel sektör iş birliğinden doğan enerjinin özellikle zorlu dönemlerde kendilerine güç verdiğini ve yüksek maliyetli projeleri, yap-işlet-devret veya dış kredi yöntemiyle yapmaya devam edeceklerini aktardı.

- "Hükümet olarak tedbirleri alıyoruz"

Sektörün Türkiye'deki işlerinin yanında, artan bilgi birikimi ve nitelikli yerli iş gücüyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde birçok projeye imza atacağına da inandığını ifade eden Turhan, "Yakın coğrafyamızdaki olumsuzluklar son bulduğunda, sizlere yine büyük görevler düşecektir. Neticede bu alandaki başarıya da kazanca da milletimizin, ülkemizin kazancı ve başarısı gözüyle bakıyoruz." dedi.

Turhan, birilerinin kriz olsun, çarklar dursun, çivi çakılmasın diye beklediğini fakat bunlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Ödenek sıkıntısı olmasına rağmen sorunları geçmişte olduğu gibi şimdi de hep birlikte yeneceklerine dikkati çeken Turhan, "İnşaat sektörü nice tehlikeli suları aşarak bugünlere geldi. Bu büyüklüğe de hükümetlerimiz sayesinde ulaştı. Hükümet olarak olan biten her şeyin farkındayız ve tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

- "Tasfiye süreçlerinin takipçisiyiz"

Turhan, tasfiye edilen ve edilmek üzere müracaat edilen işlerle ilgili sürenin takipçisi olduklarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl özellikle malzeme fiyatlarında oluşan enflasyon üstü artış bazı işlerin yapılabilirliğini zorlaştırdı. Geçen yıl bununla ilgili olarak bir fiyat kararnamesi hazırladık fakat sadece Tasfiye Kanunu'nu meclisten geçirerek uygulamaya koyduk. Bunu takip edeceğiz, bu işlerimiz de yarım kalmayacak. Ülkemizin bu altyapıya ve hizmetlere ihtiyacı var. Tasfiye edilen işlerin bir an önce yeniden ihalelerini gerçekleştirip ve bunları tamamlayıp ülkemizin ve insanımızın hizmetine sunacağız."

Hükümet olarak hizmet etmek için iktidarda bulunduklarına işaret eden Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi içerisine almayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Hedefimiz 25 milyar dolarlık proje"

TMB Başkanı Mithat Yenigün de inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu belirterek, sektörün dünya genelinde elde ettiği başarılarla Türkiye ekonomisi için önemli role sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl yurt dışında 7 milyar dolar büyüklüğünde proje üstlendiklerini kaydeden Yenigün, bu yılki hedeflerinin 25 milyar dolara ulaşmak olduğunu anlattı.

Yenigün, tasfiye süreçlerinden bahsederek, Bakan Turhan'a konuyla ilgili taleplerini ilettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, TMB Başkanı Yenigün ve İNTES Başkanı Celal Koloğlu, Bakan Turhan'a hediye takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat sektörü İNTES TMB - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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