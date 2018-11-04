Bakan Varank, 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret etti.
Varank, Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret ederek, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik’ten derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bakan Varank daha sonra dernek yetkilileriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan konkordato açıklaması
İranlılar Trabzon'a akın edecek... Turizmciler Karadeniz'i keşfediyor!
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı
Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı
İşte 2018'in en çok satan otomobilleri
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum