FİNANS

Bakan Varank, 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret etti.

Varank, Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Derneği’ni ziyaret ederek, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik’ten derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank daha sonra dernek yetkilileriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

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