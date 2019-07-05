FİNANS

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 53 bin 177 parselde yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Nursima ÖZONUR- Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 53 bin 177 parselde yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Varank, "Yalnızca son 1 yılda OSB'lerdeki istihdam sayısını 100 bin kişi artırmayı başardık. İnşallah, 2023 yılında OSB'lerdeki istihdam sayımızı 2,5 milyona kadar çıkaracağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da OSB Üst Kuruluşu 17'nci Genel Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Varank, üreten Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, bu doğrultuda girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi. Bakan Varank, ekonominin birinci basamağında üreticilerin yer aldığına dikkat çekti. OSB Üst Kuruluş'nun, Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması ve büyümesi adına önem arz ettiğine vurgu yapan Varank, OSB'lerin ekonominin ana sütunlarından birini oluşturduğunu kaydetti.
'15 YILDA 120 OSB KURDUK'
Bakan Varank, OSB'lerin sunduğu ortak hizmetler sayesinde sanayi işletmelerinin tek bir çatı altında faaliyet gösterme imkânı bulduğunu vurgulayarak "Bu iş ve güç birliği sayesinde sanayicimiz hem üretim maliyetlerini azalttı hem de kalite standardını yükseltti. OSB'lerimiz öncülüğünde son derece önemli mesafeler aldık ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırdık. Bakanlık olarak, tahsis ettiğimiz uygun yatırım alanlarımızla, sağladığımız destek ve kolaylıklarla sanayicilerimize eşsiz bir yatırım ortamı oluşturuyoruz. Bakınız, 1962-2002 arasındaki 40 yıllık dönemde, yalnızca 80 OSB projesi tamamlanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120. Yani 2002’ye kadar yılda ortalama 2 OSB açılırken, biz yılda ortalama 8 OSB açtık" diye konuştu.
'2023 HEDEFİ 2,5 MİLYON İSTİHDAM'
Bakan Mustafa Varank, OSB'lerde 53 bin 177 parselde yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Yalnızca son 1 yılda OSB'lerdeki istihdam sayısını 100 bin kişi artırmayı başardık. İnşallah, 2023 yılında OSB'lerdeki istihdam sayımızı 2,5 milyona kadar çıkaracağız. OSB uygulamalarına yönelik sürdürdüğümüz istikrarlı devlet desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Bakanlık olarak OSB'lere yönelik politikamızın temelinde; buraların marka oluşturacak cazibe merkezlerine dönüştürülmesi yer almaktadır. Bu çerçevede; OSB’lerin tam kapasiteyle faaliyete geçmeleri için sürdürülebilir tedbirler alıyor ve düzenlemeler yapıyoruz. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden ödediği yüzde 2'lik TRT payını kaldırdık, yaklaşık 350 milyon liralık yüklerini hafifletmiş olduk. Yüksek parsel fiyatlarına üst limit getirdik. Bu sayede, yatırım yapılmayan parsellerin üretime kazandırılmasının önünü açtık. Bu kapsamda; OSB'ler içinde yapılacak mesleki eğitim binalarımız için de kredi desteği sağlayacağız. Diğer yandan; sanayicilerimizin hafta sonları çalışma izni için belediyelere ödediği ruhsat bedelini kaldırdık. Böylece yaklaşık 240 milyon liranın sanayicimizin cebinde kalmasını sağladık. Ayrıca sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergisi bedelini de kaldırmış bulunuyoruz."
'YENİ NESİL OSB'LER GELİYOR'
Bakan Varank, ilerleyen zamanlarda yeni nesil OSB'ler kurmaya başlayacaklarını ifade ederek şöyle devam etti:
"Buralarda enerji ve hammaddelerin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Atıkların minimize edildiği, işletmeler arası malzeme ve enerji değişimlerinin üst düzeyde olduğu, yerelleşmenin sağlandığı, ekonomik büyümenin, kalitenin ve sosyal dengenin korunduğu yeni nesil OSB'lerimizi, sanayimizin hizmetine sunacağız. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik yeni mesleki teknik eğitim okulları açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii bunların yanı sıra, sanayi sektöründe çalışan kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri almaya devam edeceğiz. Elbette OSB’lerimizle birlikte ülkemiz ve ekonomimiz de yükseliyor. Tüm spekülasyon ve engellemelere rağmen gelişmeye, bayrağımızı daha da yukarılara taşımaya devam ediyoruz. İhracatımız bu yılın ilk yarısında yüzde 2,2 artışla, 88 milyar dolara ulaşarak, yeni bir tarihi rekor kırdı. Ayrıca; dış ticaret açığımız da istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu yılın ilk 6 ayında yüzde 86,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar doğru bir rotada ilerlediğimizi gösteriyor."
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Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

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