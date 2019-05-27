Bakan Varank, ABD'den ödülle dönen lise öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde iyi bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu yıl ABD’nin Phoenix kentinde düzenlenen International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) proje yarışmasına Türkiye adına katılım sağlayan ve ödül alan 5 öğrenciyi, aileleri ile birlikte kabul etti. Varank, öğrencilerle tanışmasının ardından onlarla projelerine ilişkin bir süre sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Varank, gençlerin bu alanlarla ilgili olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde iyi bir potansiyel var. Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş. Gençlerimiz çok başarılılar." ifadelerini kullandı.

Ortaokul başlangıç, lise başlangıç seviyesindeki öğrencilere 81 ilde 100 DENEYAP teknoloji atölyeleri kuracaklarının bilgisini veren Varank, burada geleceğin teknolojileri ile ilgili eğitimler vereceklerini söyledi.