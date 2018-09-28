FİNANS

Bakan Varank, Alman Mennekes’i ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’da Mennekes şirketini ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı - Varank, Türkiye pazarı hakkında bilgi verirken Alman şirketi yatırım için Türkiye’ye davet etti

BERLİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman Mennekes şirketine ziyaret gerçekleştirken şirket yetkililerini üretim için Türkiye’ye davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretine eşlik eden Bakan Varank, Almanya’nın endüstriyel ürünler konusunda önde gelen şirketlerinden Mennekes’i ziyaret ederek, şirketin geliştirdiği elektrikli araç şarj ve şehir entegrasyonları sistemleri hakkında bilgi aldı.
Türkiye pazarına yönelik bilgi vererek, Alman şirketi yatırım için davet eden Varank, Türkiye’nin büyüyen nüfusunun yanı sıra Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki ihracat pazarlarına açılan bir kapı olarak stratejik coğrafi konumu nedeniyle, cazip fırsatlar sunulduğunu vurguladı.
Almanya’nın küçük bir kasabası olan Kirchhundem’de Aloys Mennekes tarafından 1935’te kurulan Mennekes, şehirlerin entegrasyonu için elektrikli araç şarj sistemleri ve endüstriyel elektrik ürünlerde küresel piyasalarda öncü faaliyetlerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
almanya Mennekes Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yatırım

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