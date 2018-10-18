FİNANS

Bakan Varank: Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı artmalı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının artması gerektiğini belirterek, "Bugün milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payı yüzde 1'lere gelmiş durumda.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının artması gerektiğini belirterek, "Bugün milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payı yüzde 1'lere gelmiş durumda. Bunu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 3'ler seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi. Bakan Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, Gaziantep'in bir üretim üssü olarak Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Başarıların devamı için bilim ve teknolojide daha güçlü olunması gerektiğini belirten Varank, şunları kaydetti: "Bu bilinçle 16 yıl boyunca eğitim kurumlarımıza özel önem verdik. Üniversitelerimizin standartlarını yükselttik. 76 olan üniversite sayımızı 206'ya taşıdık. Artık kurduğumuz bu güçlü eğitim altyapısının niteliğini de aynı hızla artırma zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun için büyük çaba sarf ediyor, üretim ekosisteminde Ar-Ge ve inovasyonun daha fazla yer alması için çalışıyoruz. Ekonomimizde nitelik artışı ve katma değeri yüksek ürünler için bilgiden ürüne giden bütün arayüzlere yönelik destek programları oluşturuyoruz. Bugün milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcama payı yüzde 1'lere gelmiş durumda. Bunu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 3'ler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, politikalarımızı yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi üzerine kurguluyoruz. Bu doğrultuda teknoloji geliştirme bölgelerinden, Ar-Ge merkezlerine, üniversitelerimizden bilim merkezlerine kadar birçok alanda destek programları yürütüyoruz. Bu anlamda, 2008 yılında faaliyete geçen Gaziantep Teknopark için Bakanlığımız bugüne kadar 4 milyon liralık destek sağladı." 'SAYILARIN HIZLA ARTMASI GEREKMEKTEDİR' Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle dedi: "Diğer yandan, ülke genelinde bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız 1274 iken Gaziantep'te bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 13'tür. Buradan Gaziantep'teki üniversitelerimize, teknoparka ve sanayi firmalarımıza sesleniyorum. Bu kadar güçlü bir sanayinin olduğu şehrimizde, ilgili aktörlerin çok ciddi işbirliği yaparak bu sayıları hızla artırması gerekmektedir. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız. Bilim insanlarımızdan çığır açıcı teknolojik proje ve buluşları ülkemize kazandırmalarını bekliyoruz. Sanayinin hızla dijitalleştiği bu amansız küresel rekabette ülkemizi üst basamaklara sizler aracılığıyla taşıyacağız. Üniversitelerde üretilen bilginin, teknolojinin, yerli üretime dönüşmesi ve ticarileşmesi için, başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere, çok sayıda destek ve teşvik programı yürütüyoruz. İmalat sanayinde yüksek katma değer oluşturacak projeler için 'Öncül Araştırmalar Destek Programı'nı uyguluyoruz. Bakanlığımız tarafından oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubumuz; özellikle bölgesel ve yerel ihtiyaçlar için üniversitelerimizi harekete geçirmek amacıyla önemli çalışmalar yapıyor." Konuşmaların ardından Bakan Varank törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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