Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk." dedi.

Varank, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım'dan bilgi alan Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisi ASELSAN ile Sivas'taki yerel sanayicilerin ortaklaşa kurduğunu söyledi.

Varank, tesisin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yaptığını vurgulayarak "Burada tüfek üstü dürbünler, mercekler, gece görüş sistemleri, termal kameralar üretiliyor. Bu teknolojiyi ASELSAN üretmiş, daha sonra burada bu tesisi kurarak üretime geçmişler." diye konuştu.

Fabrikada 200'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti.