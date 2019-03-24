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Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk"

SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk." dedi.

Varank, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım'dan bilgi alan Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisi ASELSAN ile Sivas'taki yerel sanayicilerin ortaklaşa kurduğunu söyledi.

Varank, tesisin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yaptığını vurgulayarak "Burada tüfek üstü dürbünler, mercekler, gece görüş sistemleri, termal kameralar üretiliyor. Bu teknolojiyi ASELSAN üretmiş, daha sonra burada bu tesisi kurarak üretime geçmişler." diye konuştu.

Fabrikada 200'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti.

"ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Nasıl büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk. İnşallah, burada yapılacak daha çok işimiz var. Fabrikayı buradaki yatırımcılarımız büyütmek ve Sivas'ı mercek konusunda dünyada örnek şehirlerden biri haline getirmek istiyor. Bunun yanında kontak lenslerle ilgili, göz içi lenslerle ilgili bu şirketin ortağı firmanın çalışmaları var. Orada kendi ürettiği patentli ürünleri, teknolojileri de var. İnşallah bunun gibi tesislerle şehirlerimizi katma değerli üretimde örnek şehirler haline getirmek istiyoruz."

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
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ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sivas

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