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Bakan Varank Başkent OSB'yi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(Sanayiciye yönelik destek paketi) Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" - "OSB'lerdeki arazilerin bedelsiz tahsisi ile ilgili bir çalışmamız var. Sanayicilerimiz yatırımlarına devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerleyebilsin istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayiciye yönelik 16 maddelik destek paketi kapsamında ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalıştıklarını belirterek, "Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Temelli'deki Başkent Organize Sanayi Bölgesini (Başkent OSB) ziyaret eden Varank, OSB Başkanı Şadi Türk'ten sanayicilerin taleplerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra asansör alanında yerli üretim yapan bir firmayı gezen Varank, burada çalışanlarla sohbet etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve Bakanlık olarak onlara nasıl yardımcı olabileceklerini belirlemek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkent OSB'nin, Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli sanayi bölgeleri arasında yer aldığını dile getiren Varank, bölgede faal olan 250 firma bünyesinde 10 binden fazla kişinin çalıştığını ifade etti.

Ziyaret ettikleri asansör firmasının 60 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Varank, söz konusu üretim tesisinin ithalatı önleyici ürün üretmesi açısından önemine dikkati çekti.

Varank, sanayiciye destek verilmesi amacıyla hazırlanan 16 maddelik paketteki son durum hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"16 maddelik paketten çoğunu hayata geçirdik. Üzerinde çalıştığımız kısımlar var. Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. OSB'lerdeki arazilerin bedelsiz tahsisi ile ilgili bir çalışmamız var. Sanayicilerimiz yatırımlarına devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerleyebilsin istiyoruz. Diğer maddelerle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah ilan ettiğimiz 16 maddeyi hızla tamamlayacağız."

Bakan Varank, akaryakıt ve LPG tankı ile taşıt camları üreten iki firmayı da ziyaret ederek, işçilerle öğle yemeği yedi.

Varank'ın ziyareti, bölge katılımcılarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısıyla sona erdi.

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