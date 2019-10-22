FİNANS

Bakan Varank Bursa OSB'yi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 20:06 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bakanlık olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa, altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi"

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa, altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi." dedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak model, döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren İğrek Makine Döküm AŞ'nin üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra çelik üretimi yapan Çemtaş Çelik Makine AŞ'yi gezen Varank, ardından sac işleme makinaları üreten Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ar-Ge ve üretim merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

- Bakan Varank, yerli tramvayın vatman kabinine geçti

Varank, sac işleme makinaları ile raylı sistemler üreten Durmazlar Makine AŞ'yi de ziyaret ederek, firmanın ürettiği ve İstanbul Eminönü-Alibeyköy hattında kullanılması planlanan yerli tramvayın vatman kabinine geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Varank, son olarak elektrikli hizmet araçları üreten Tragger firmasının üretim merkezini gezerek, deneme sürüşü yaparak araçlara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tecrübelerimizi ülkenin dört bir yanına yayacağız"

Varank, sanayi altyapısına hizmet eden üretim tesislerinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanayimizdeki dönüşümün sağlanması için hem üretim tesislerine hem de üretilen ürünleri sanayimizde kullanmamız gerek. Bu üretim merkezlerinde elde ettiğimiz tecrübeleri ülkemizin dört bir yanına yayacağız." diye konuştu.

Durmazlar Makine AŞ'nin tramvay üretiminde yüzde 60 yerlilik oranını yakaladığına işaret eden Varank, söz konusu tramvayın diğer parçalarının da yerlileştirilebileceğini, bir sonraki adımda hızlı tren setlerinin de yerli ve milli olarak geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

- Kamu alımlarında yerli ürün vurgusu

Varank, kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerel yönetimler büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ediyorlar. Burada üretilen tramvay İstanbul'da kullanılacak. Durmazlar firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistem satabilen bir firmamız. Türkiye'deki belediyelerimize, yerel yönetimlerimize çağrıda bulunuyoruz, yerli üretim ürünler varken yabancıyı tercih etmeyin."

Öte yandan Varank, Bursa ziyareti kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı'nı (BUTAL) da ziyaret etti.

Malzeme, tekstil, kimya, çevre, gıda ve tarım kimyası alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversitelerle Ar-Ge merkezlerine hizmet veren laboratuvarda incelemelerde bulunan Varank, burada yapılan çalışmalara ilişkin TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş'tan bilgi aldı.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildiFİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi
TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyorTKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Bursa OSB Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.