Bakan Varank Bursa OSB'yi ziyaret etti

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak sanayi ve teknoloji hamlemizde Bursa'ya çok önem veriyoruz. Bursa, altyapısıyla, sanayisiyle Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerden bir tanesi." dedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak model, döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren İğrek Makine Döküm AŞ'nin üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra çelik üretimi yapan Çemtaş Çelik Makine AŞ'yi gezen Varank, ardından sac işleme makinaları üreten Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ar-Ge ve üretim merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

- Bakan Varank, yerli tramvayın vatman kabinine geçti

Varank, sac işleme makinaları ile raylı sistemler üreten Durmazlar Makine AŞ'yi de ziyaret ederek, firmanın ürettiği ve İstanbul Eminönü-Alibeyköy hattında kullanılması planlanan yerli tramvayın vatman kabinine geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Varank, son olarak elektrikli hizmet araçları üreten Tragger firmasının üretim merkezini gezerek, deneme sürüşü yaparak araçlara ilişkin bilgi aldı.