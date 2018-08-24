Bakan Varank G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

SALTA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı.
G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Salta'da bulunan Bakan Varank, aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.
Varank, iki gün süren etkinlik boyunca, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov, Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara ve Arjantin Modernizasyon Bakanı Andres Ibarra ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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