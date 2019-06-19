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Bakan Varank "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde, ODTÜ 93,16 puanla ilk sırada yer alırken, İTÜ 90,16 puanla ikinci, Sabancı Üniversitesi 85,49 puanla üçüncü oldu - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Amacımız, bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin tüm bu amaçlara ulaşmada yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) 93,16 puanla ilk sırada yer aldığını, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 90,16 puanla ikinci, Sabancı Üniversitesinin 85,49 puanla üçüncü olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Endeksin bu yıl 7'ncisinin hazırlandığını belirten Varank, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde üniversitelerin en önemli basamak olduğunu söyledi.

Varank, bakanlık olarak bilimle teknoloji politikalarının oluşturulmasında ve sanayi stratejisinin belirlenmesinde üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. Amacımız, bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin tüm bu amaçlara ulaşmada yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum."

- "Amacımız girişimcilik odaklı rekabeti artırmak"

Endeksin başta üniversiteler olmak üzere, kamuoyunun merakla beklediği prestijli bir derecelendirmeye dönüştüğüne işaret eden Varank, amaçlarının üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırıp böylelikle girişimcilik ekosistemini geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Varank, "Endeksin yayınlanmaya başlanmasıyla üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıyor olması da ayrıca sevindiricidir. Özellikle ilgili kuruluşlarımız TÜBİTAK ve KOSGEB'in bu alanda verdiği önemli desteklerle akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım sürecine girmiştir." dedi.

Endeks çalışmasının üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste ya da en başarılı üniversitelerin ortaya koyulduğu bir sıralama olmadığını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Endeks oluşturulurken, üniversitelerin yalnızca girişimcilik ve yenilikçilik performansları dikkate alınmıştır. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerimizin aralarında bulunduğu 247 kurum katkılarını sunmuştur."

- Endekste metodoloji değişikliği

Varank, üniversite performanslarının etki ve çıktı odaklı bir yaklaşımla ölçülebilmesini sağlamak adına endeks metodolojisinde bu yıl bazı değişikliklere gittiklerini belirterek, önceki endekslerde kullanılan "girişimcilik ve yenilikçilik kültürü" boyutunu üniversitelerin yeterli olgunluk seviyesine ulaştığı gerçeğinden hareketle değerlendirme dışı bıraktıklarını bildirdi.

Göstergelerin hem salt değere hem de öğretim üyesi değerine bölünerek normalize karşılıklarının da hesaplamalara dahil edildiği bilgisini veren Varank, "Bu seneki endeksimizde üniversiteler, 'bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'iş birliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere 4 boyutta, 19 göstergeye göre sıralandı." diye konuştu.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 10'da yer alan üniversitelerin isimlerini açıklayan Varank, ODTÜ'nün 93,16 puanla listenin ilk sırasında yer aldığını, ikinciliği 90,16 puanla İTÜ'nün, üçüncülüğü 85,49 puanla Sabancı Üniversitesinin elde ettiğini aktardı.

2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite ve puanları şöyle:

Sıra Üniversite Toplam Puan 1 ODTÜ 93,16 2 İTÜ 90,16 3 Sabancı Üniversitesi 85,49 4 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 84,42 5 Boğaziçi Üniversitesi 83,33 6 Yıldız Teknik Üniversitesi 81,40 7 Gebze Teknik Üniversitesi 77,82 8 Hacettepe Üniversitesi 75,93 9 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 75,64 10 Ege Üniversitesi 70,66

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Anahtar Kelimeler:
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

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