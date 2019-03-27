Bakan Varank, Güngören esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olun Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde, bir takım mihrakların gözü bu seçimlerde. 'Acaba milleti Erdoğan'ın arkasında duruyor mu durmuyor mu' diye bu seçim sonuçlarına pür dikkat kesilmiş vaziyetteler. Ama biz onları sevindirmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı mahzun bırakmayacağız. Onun yüzünü ağartacak bir sonucu, tüm Türkiye'ye ilan edeceğiz." dedi.

Varank, Güngören'de Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak Haznedar semtinde bölge esnafını ziyaret etti. Vatandaşa karanfil dağıtan Varank, esnafla da sohbet etti.

Bakan Varank, ayrıca 27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören'de bombalı saldırı sonucu şehit olan vatandaşların anısına inşa edilen anıta gelerek karanfil bıraktı ve dua etti.

Ziyaretlerinin ardından Güngören halkına hitap eden Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldığını belirterek, Güngören'in üç dönem AK Parti belediyeciliği ile tarihi gelişim yaşadığını anlattı.

Varank, Güngören'de hizmet yarışını yeni bir adayla devam ettireceklerini belirterek, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir için vatandaşlardan destek istedi.