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Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyata'nın Şubat ayında Türkiye pazarına sunacağı Corolla'nın hibrit özelliğe sahip sedan modelini inceleyerek, "Araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilmesi planlanıyor.

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyata'nın Şubat ayında Türkiye pazarına sunacağı Corolla'nın hibrit özelliğe sahip sedan modelini inceleyerek, "Araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adapazarı'nda bulunan Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti. İlk olarak fabrika yönetimiyle toplantı yapan Bakan Mustafa Varank, daha sonra Toyota'nın üretim tesisini gezdi. Bakan Varank, Corolla'nın yeni üretilen hibrit özelliğe sahip sedan modelini inceleyip test sürüşü yaptı. Bakan Mustafa Varank, üretilen hibrit araçların Şubat'ta Türkiye pazarına çıkacağını belirterek, "Bugün ülkemiz adına sevindirici bir gelişme için Sakarya'dayız. Tüm dünyayla aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan Hibrit modelini görme ve kullanma imkanım oldu. İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye'de üretilecek. Gelişen teknoloji sayesinde, elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve konvansiyonel motorların yerini alıyor. Avrupa'da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da öncelikli yatırım teşvikinden faydalandı. Geçtiğimiz yılki 280 binlik kapasitenin yüzde 90'ını ihraç eden fabrika, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak ve Şubat'ta ülkemiz pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100'den fazla ülkeye Türkiye'den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
YENİ COROLLA HİBRİT
Toyota'nın C segmenti sedan modeli Corolla, üretimine 12'nci nesil ile devam edecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen hatchback ve Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Corolla, Toyota'nın Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.
Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 HP güç üretiyor. Güncellenmiş özellikleriyle yeni Toyota Safety Sense teknolojisini standart olarak sunan yeni Corolla Sedan, gelecek yılın Ocak ayında üretilmeye başlanacak. Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR'ı üretmeye devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, yeni Corolla ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de üreterek Türkiye'nin hibrit üssü olacak.

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Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğizBakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğizBakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğizBakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

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