Bakan Varank, Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı. Varank, "Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer yetkililerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet Hürkuş'un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı.

Varank, Hürkuş uçaklarının her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. Uçuş öncesinde Varank'a TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Pilot Özpala komutasında Hürkuş'la icra edilen 139'uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü.