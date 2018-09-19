FİNANS

Bakan Varank, Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor" - "Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST'te olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un deneme uçuşuna katıldı. Varank, "Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve diğer yetkililerden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek 15 adet Hürkuş'un seri üretimi ve T625 genel maksat helikopterinin ilk uçuşu hakkında bilgi aldı.

Varank, Hürkuş uçaklarının her gün düzenli olarak yapılan deneme uçuşlarından birine de katıldı. Uçuş öncesinde Varank'a TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Pilot Özpala komutasında Hürkuş'la icra edilen 139'uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü.

Bakan Varank, daha sonra 6 Eylül'de ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli T625 genel maksat helikopterini inceledi.

TUSAŞ'ın diğer projelerini de inceleyen Varank, ziyaretine ilişkin değerlendirmede de bulundu. Hürkuş'un milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmiş, üretilmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu aktaran Varank, "Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Bu, ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST'te olacak. Bu milli gururumuzu izlemek isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kestiKurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti
TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyorTOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hürkuş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak'a yeni CEO

Hürriyet Emlak'a yeni CEO

SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.