Bakan Varank İTÜ Güneş Arabası Ekibi'ni kabul etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim ve teknolojiyi gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz." dedi.

Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi'ni (İTÜ GAE) Bakanlık'ta kabul etti.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi branşlardan öğrencilerin bir araya gelerek ürettiği yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA" hakkında bilgi alan Varank, görüşme sonrasında aracı inceledi.

Varank, gelecek yıl Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge'de derece almak isteyen ekibe her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah destek olmaya çalışacağız. Sizi orada görmeyi, ülkemizi temsil etmenizi isteriz. Tasarım ve uygulamada da katkı sağlamak isteriz. Aracı beğendim ama gençleri daha çok beğendim. Bize böyle gençler lazım. Küçükten büyüğe teknolojiyi sevdirerek bir atılım yapmamız gerekiyor. Gençlerimiz başarılı olursa hep beraber mutlu oluruz. Bilim ve teknolojiyi gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz."