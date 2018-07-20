FİNANS

Bakan Varank İTÜ Güneş Arabası Ekibi'ni kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bilim ve teknolojiyi gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim ve teknolojiyi gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz." dedi.

Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi'ni (İTÜ GAE) Bakanlık'ta kabul etti.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği gibi branşlardan öğrencilerin bir araya gelerek ürettiği yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA" hakkında bilgi alan Varank, görüşme sonrasında aracı inceledi.

Varank, gelecek yıl Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge'de derece almak isteyen ekibe her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah destek olmaya çalışacağız. Sizi orada görmeyi, ülkemizi temsil etmenizi isteriz. Tasarım ve uygulamada da katkı sağlamak isteriz. Aracı beğendim ama gençleri daha çok beğendim. Bize böyle gençler lazım. Küçükten büyüğe teknolojiyi sevdirerek bir atılım yapmamız gerekiyor. Gençlerimiz başarılı olursa hep beraber mutlu oluruz. Bilim ve teknolojiyi gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz."

- "B.O.W. İSTKA 14 senelik çalışmanın ürünü"

İTÜ GAE Strateji Grup Sorumlusu Ömer Nezih Atalay da 14 senelik çalışmanın ürünü olan ve test sürüşü için 16 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan aracın, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'den sonra 5 günlük turun son durağı Ankara'ya ulaştığını söyledi.

Ekibin, bugüne kadar 120'nin üzerinde mezun verdiğini dile getiren Atalay, güneş enerji sistemleri ve elektrikli araç teknolojileri üzerine çeşitli alanlarda AR-GE çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda araçlar tasarlayarak, uluslararası standartlarda yerli, kaliteli ve rekabetçi ürünlerin gelişimine katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

Atalay, İTÜ GAE'nin 2004 yılından bu yana 9 araç tasarladığına dikkati çekerek, alternatif enerjiyle çalışan geleceğin araçlarını üretmek, teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek, uluslararası standartlara uygun yeni ürünler ortaya koymak amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Bakan Varank, gençlerin isteği üzerine B.O.W. İSTKA üzerine imzasını attı.

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Anahtar Kelimeler:
B.O.W. İSTKA İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi İTÜ GAE Mustafa Varank

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