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Bakan Varank Kuveytli mevkidaşı el-Roudan ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Diplomatik ilişkilerimizin 55'inci yılında, ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz" - "Kuveyt'in kurmayı planladığı sanayi bölgelerine ilişkin ekiplerimiz görüşmeler yapıyor. Burada iş birliğine gitmemizin oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" - Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan: - "Sanayi ve ticaret alanında ilişkilerin gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşa etmeyi düşündüğümüz sanayi bölgelerinin tüm dünyaya hizmet etmesini ve sizinle aynı perspektife sahip olmasını isteriz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarında karşılıklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kuveyt'in kurmayı planladığı sanayi bölgelerine ilişkin ekiplerimiz görüşmeler yapıyor. Burada iş birliğine gitmemizin oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." dedi.

Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Kuveyt ile son dönemde üst düzeydeki karşılıklı ziyaretlerin canlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, ülkenin izlediği barışçıl, yapıcı ve insani dış politikayla bölge istikrarı açısından önemine dikkati çekti.

Varank, "Diplomatik ilişkilerimizin 55'inci yılında, ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle, yatırım teşvikleri ve bölgesel kalkınmayla ilgili politikalardan sorumlu olduğunu bildiren Varank, sanayi ve Ar-Ge alanında atılacak adımlarla, KOBİ'ler, bilimsel destekler, patent ve fikri mülkiyet hakları, ürün ve hizmet standartlarının belirlenmesi gibi konuların da Bakanlığın sorumluluğunda yer aldığını dile getirdi.

- Sanayi bölgeleri konusunda iş birliği vurgusu

Varank, iki ülke arasındaki iş birliğini ileri götürmek adına üretken yatırımlarda beraber çalışılması konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok güçlü bir sanayi sektörüne sahibiz ve bu sektör diğer sektörleri peşinden sürükleyen, ülkemizdeki öncü alanlardan biri. İhracatımızdaki ürün çeşitliğimiz ve güçlü insan kaynağı, bizi rakip ülkeler arasında öne çıkaran unsurlar. Sanayi alanında tecrübe paylaşımı da dahil olmak üzere iki ülke arasında yapacaklarımızın ve geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli, verimli sonuçları olacağına inanıyorum. Özellikle uzmanlarımızı bir araya getirerek tecrübe paylaşımı yapabiliriz, ülkelerimiz arasında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı konularında önemli adımlar atabiliriz. Kuveyt'in kurmayı planladığı sanayi bölgelerine ilişkin ekiplerimiz görüşmeler yapıyor. Burada iş birliğine gitmemizin oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

- "Sanayi ve ticarette ilişkilerin gelişmesi önemli"

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan da Türkiye ile Kuveyt'in siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda yüksek düzeyde ilişkileri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kuveyt'e en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğunu ve Kuveytlilerin Orta Doğu bölgesinde en fazla yatırım yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını dile getiren el-Roudan, bunun iki ülkenin özel sektörleri arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

El-Roudan, Türk firmalarının Kuveyt'e yönelik yatırımlarının iyi bir şekilde gerçekleştiğini, havalanı projesinin çalışmaları devam eden projelerden olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin sanayi alanında çok fazla bilgiye sahip olduğuna ve ihracatının büyük bir kısmının sanayi sektöründen geldiğine dikkati çeken el-Roudan, şunları kaydetti:

"Türk mallarının dünyanın her yerinde kalitesi biliniyor. Özellikle teknoloji alanındaki transferin de mutlaka belli bir planlama içinde yapılması gerekiyor. Kuveyt, sanayi alanında belli bir tecrübeye sahip ama Türkiye ile kıyasladığımız zaman hem nicel hem nitel olarak çok farklılık var. Sanayi ve ticaret alanında ilişkilerin gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşa etmeyi düşündüğümüz sanayi bölgelerinin tüm dünyaya hizmet etmesini ve sizinle aynı perspektife sahip olmasını isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank türkiye

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