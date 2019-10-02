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Bakan Varank Kuveytli mevkidaşı ile OSB ziyaretinde bulundu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Dünyada ticaret savaşları konuşulurken, ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri ve iş birlikleri var" - Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan: - "Türkiye, ürünleriyle dünya çapında kalitesini ortaya koymuş bir ülke. Kuveyt olarak Türkiye'nin sanayi sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak için buradayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyada ticaret savaşları konuşulurken, ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri ve iş birlikleri var." dedi.

Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ve beraberindeki heyetle Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

İki bakan ilk olarak elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimine yönelik faaliyet gösteren Bozankaya AŞ'nin üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Varank ve el-Roudan, Bozankaya AŞ'nin ürettiği araçlar ve sistemlere ilişkin bilgi aldı, ardından konuk bakan firma tarafından üretilen elektrikli otobüs Sileo ile test sürüşü yaptı.

- "Kazan-kazan esasına göre uygulamalarımızı hayata geçireceğiz"

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'deki sanayi altyapısını incelemek üzere OSB ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Varank, iki ülke arasındaki iş birliğini ileri seviyelere taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada ticaret savaşları konuşulurken, ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri ve iş birlikleri var. Kuveyt'te petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor, hammadde açısından tedarikçi bir ülke. Bizim sanayi alanında bir geçmişimiz, tecrübemiz var. Bildiğiniz gibi 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklamıştık, bu stratejinin bir parçası yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretilmesi. Bu konuda dostlarımızla iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye ve Kuveyt'te iki ülke halklarının faydasına olacak şekilde, kazan-kazan esasına dayanarak uygulamalarımızı hayata geçireceğiz."

- "Yol haritası ortaya koyacağız"

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan da Türkiye ile Kuveyt arasında özellikle sanayi sektöründeki iş birliğinin pekişmesi yönünde her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

İki ülkenin yararına olacak şekilde iş birliklerinin yapılması gerektiğinin altını çizen el-Roudan, "Türkiye, ürünleriyle dünya çapında kalitesini ortaya koymuş bir ülke. Kuveyt olarak Türkiye'nin sanayi sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak için buradayız." dedi.

El-Roudan, iki ülke arasındaki iş birliğinin kağıt üzerinde kalmasını istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce mutabakat zaptları imzalanmıştı ve ne yazık ki hiçbiri faaliyete geçmedi. İmzalamış olduğumuz tüm mutabakat zaptlarının yerine getirilmesini ve bir an önce uygulamaya konmasını istiyoruz. Sayın Varank ile mütekabiliyet esasına dayanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yol haritasını ortaya koyacağız. Tüm alanlarda iş birliğine açığız, bunların hepsini müzakere edeceğiz."

- "Ejder Yalçın" zırhlısından gösteri

Bakan Varank ve Kuveytli mevkidaşı el-Roudan, daha sonra Nurol Makina'yı ziyaret etti. Burada şirket tarafından üretilen zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın gösterisini izleyen Varank ve el-Roudan, yetkililerden araca ilişkin bilgi aldı.

Serdar Plastik'in fabrikasını gezen Varank ve mevkidaşı el-Roudan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Tütek'in fabrikanın teknolojik üretim süreçleri hakında bilgiler içeren sunumunu dinledi.

Varank, konuk Bakan el-Roudan ile fabrikanın üretim alanını da gezerek, burada bir kadın işçiyle sohbet etti.

Bakan Varank ve el-Roudan, ASO 1. OSB'de son olarak iş makineleri için yedek parça üretimi yapan Assan ASP'ye de ziyaret gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ASO 1. OSB Kuveyt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank türkiye

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