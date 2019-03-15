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Bakan Varank, Nevşehir'de iş insanlarıyla bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Nevşehir sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 10 kat artırdı. Yine aynı dönemde 12 katlık bir ihracat artışı gerçekleştirdiniz. Gösterdiğiniz bu başarıda, devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. 16 yılda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım teşviki verdik, 7 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk" - "Yerel kalkınmayı desteklemek üzere bu sene sanayicilerimize ve kurumlarımıza 27 milyon lira kaynak kullandıracağız"

NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nevşehir sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 10 kat artırdı. Yine aynı dönemde 12 katlık bir ihracat artışı gerçekleştirdiniz. Gösterdiğiniz bu başarıda, devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. 16 yılda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım teşviki verdik, 7 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk." dedi.

Bakan Varank, Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek, Vali İlhami Aktaş'tan kente ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Varank, teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sektörel sorunlar ve çözümler" adlı toplantıya katılarak, iş insanlarıyla buluşan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Nevşehir'e yapılan yatırımları anlattı.

Bölgede faaliyetini sürdüren yer altı soğuk hava depolarındaki ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için teknolojik alt yapı desteği sağlandığını belirten Varank, çalışmaların artırılarak devam edilmesi halinde Nevşehir’in yer altı depoculuğu sayesinde Türkiye'nin tarım ambarı haline gelebileceğini vurguladı.

Nevşehir'e fayda sağlamak amacıyla kentteki sanayici ve kurumlara 27 milyon lira kaynak kullandırılacağını açıklayan Varank, şöyle konuştu:

"Nevşehir sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 10 kat artırdı. Yine aynı dönemde 12 katlık bir ihracat artışı gerçekleştirdiniz. Gösterdiğiniz bu başarıda, devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. 16 yılda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım teşviki verdik, 7 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. Kalkınma ajansımız 41 milyon lira, Bölge Kalkınma İdaresi de 33 milyon liralık destek sağladı, çeşitli projelerle Nevşehir'in kalkınmasına öncülük etti. Doğal yer altı depolarınızın iyileştirilmesi için, teknolojik altyapıyı oluşturduk. Böylece ürettiğiniz patatesin artan sıcaklardan ötürü zayi olmasının önüne geçtik, tarımsal ürünlerinizin besin değerini yitirmeden saklanmasını sağladık. Yenilenebilir enerji alanında farklı projelere 3 milyon lira destek sunduk. Kapadokya'nın bilinirliğini daha da artırmak adına dünyanın 16 farklı destinasyonunda tanıtım turları gerçekleştirdik, 20 uluslararası fuarda bölgeyi temsil ettik. Yine yapmayı planladığınız yatırımlar için fizibilite yardımı da sunuyoruz. Yerel kalkınmayı desteklemek üzere bu sene sanayicilerimize ve kurumlarımıza 27 milyon lira kaynak kullandıracağız."

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı için destek isteyen Varank, "Rasim Arı'nın her projesi benim projemdir." dedi.

Bakan Varank, "Arı'nın hayata geçirmek istediği tüm projelere elimizden gelen desteği vereceğimizin ben buradan sözünü veriyorum. İnşallah Nevşehir yeni bir hizmet atılımını, yeni bir heyecanı Rasim Arı kardeşimizin döneminde yaşayacak. Nevşehir'den 31 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye bir kez daha güçlü bir desteğin geleceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir NTSO Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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