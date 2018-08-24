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Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile bir araya geldi - Görüşmede, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulumu ve sonrasındaki muhtemel iş birliğinin geliştirilmesi konusu gündeme geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin'in Salta kentinde Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile görüştü.

Türkiye’yi temsilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Salta'da bulunan Bakan Varank, diğer ülkelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Varank, Salta'daki temasları sırasında, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile 30 dakika süren bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Türkiye'de kurulacak Uzay Ajansı oldu. İki ülkenin bakanları, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulumu ve sonrasında muhtemel iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

Karşılıklı yatırımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımların artırılması, Türk girişimcilerin de Rusya'daki yatırımlarını yoğunlaştırmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Görüşmede her iki taraf, bilgi teknolojileri ve iletişim konularında çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdı. İki bakan, Antalya Gözlemevi'nde kurulan Türkiye ve Rusya ortak yapımı 1,5 metrelik RT 150 Teleskopu'nun daha verimli kullanılabilmesi için iş birliğinin devam etmesi ve geliştirilmesinde mutabık kaldı.

İki ülke bakanları karşılıklı ülke ziyaretlerinin gerçekleşmesine yönelik davetlerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
rusya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank türkiye

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