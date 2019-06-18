Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim bütün gayemiz önümüzdeki süreçte ülkemizi, katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak. Bunun için bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve 2019 Yılı Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması birincileriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) bir araya geldi.

Öğrenciler ve aileleriyle kahvaltı eden Varank, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile yarışmalarda birinci olan öğrencilerin projelerini tanıttığı stantları gezdi ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojiyi çocuklarla gençlere sevdirmenin milli teknoloji hamlesinin unsurlarından olduğunu söyledi.

Gençlere bilim ve teknolojiyi sevdirme yolunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Her yıl düzenlenen ortaokul ve lise araştırma proje yarışmalarını kazananlar projelerinin uygulamalarını gösterdiler. Gençlerimiz ve çocuklarımızla konuştuğumuzda sizler de etkileniyorsunuz, ben de çok etkilendim. Bu sene ortaokullarda 13'üncü ulusal yarışmaları düzenledik, liselerde ise 50'nci yılımızı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.