Bakan Varank sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustos ayının, dışsal şokların ve döviz kurundaki dalgalanmanın en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu belirterek, "Bu dönemin sanayideki gecikmeli etkisi eylül ayında kendini gösterdi." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinin söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldığını aktaran Varank, "Bilindiği gibi ağustos ayı, dışsal şokların ve döviz kurundaki dalgalanmanın en yoğun gerçekleştiği bir dönemdi. Bu dönemin sanayideki gecikmeli etkisi eylül ayında kendini gösterdi." ifadesini kullandı.

Yılın 9 ayında sanayi üretimindeki artışın yüzde 5,6 olarak gerçekleştiğine işaret eden Varank, yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 8,7'lik artışın, yüksek katma değerli üretimin izlediği seyir açısından olumlu bir gösterge olduğunun altını çizdi.

- "Yerlileştirme adımlarını hayata geçiriyoruz"

Varank, döviz kurundaki dalgalanmanın üretime etkisini azaltmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: