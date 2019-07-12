Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta yüzde 1,3 artarak nisanda görülen geçici düşüşü geride bıraktığını belirterek, "Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Sanayi üretiminin mayısta aylık bazda artış gösterdiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı.Yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki yüzde 25,5'lik ve sermaye malları üretimindeki yüzde 6,5'lik artış, bu gelişmede belirleyici oldu. Haziran ayında üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemledik. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.