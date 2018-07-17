FİNANS

Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir" - "Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi ve koordinasyonun etkin olmasını sağlayacaktır"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta da beklentileri aştığını belirterek, "Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Varank, yaptığı açıklamada, bu yılın mayıs ayına ait sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttığını hatırlatan Varank, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldığını belirtti.

Varank, sanayi üretiminin mayısta da piyasa beklentilerini aştığını ve büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, verilerin yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösterdiğini bildirdi. Varank, "Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır. İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak, ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Varank, turizm sektöründeki canlanmanın da sanayi sektörünün gelecek dönemde hızlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki büyüme istihdamda da kendini göstermektedir. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi ve koordinasyonun etkin olmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yeni yapısıyla girişimciliği, Ar-Ge'yi ve yatırımları yoğun bir şekilde destekleyerek üretimde katma değeri artıracağını ve cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacağını bildiren Varank, Bakanlığın ülkede hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretim endeksi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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