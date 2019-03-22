Bakan Varank, Şebinkarahisarlılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "FETÖ'nün bir belediyeler imamı olduğu ortaya çıktı. Bu terörist birkaç ay önce Ankara'da saklandığı ininde yakalandı, şimdi adalet önünde hesap veriyor. Bu FETÖ'nün belediyeler imamına Sarıyer Belediyesi'nin tüm imkanları seferber edilmiş. Düzmece ihalelerle, hiçbir karşılığı olmayan faturalarla Sarıyer Belediyesi'nden Pensilvanya'ya para aktarılmış." ifadelerini kullandı.

Varank, Sarıyer'de "Şebinkarahisarlılar Buluşması"na katıldı.

Etkinlikteki konuşmasında doğudan batıya, kuzeyden güneye, memleketin her köşesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Varank, AK Parti'nin 7 bölge 81 ilin tamamında siyaset yapabilen, doğuda da batıda da aynı dili konuşabilen bir parti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her tarafında yaptıkları ziyaretlerde, çoğu şeyi de yakından gördüklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliğinin şehirlerimize kattığı değer, şehirlerimize kattığı farklı hava çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Genel ile yerelin uyumunun yakalandığı şehirlerimizde hizmetlerin katlandığını, yılların problemlerinin çözüldüğünü, şehirlerimizin güzelleştiğini görüyoruz.