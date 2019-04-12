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Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, seçim sürecini geride bıraktı.

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, seçim sürecini geride bıraktı. Bazı yerlerde, her partiye tanınan itiraz süreçleri devam ediyor; ama şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Bu dönemi, reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek" dedi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, 98 bin metrekarelik alanda, 120 milyon liralık yatırımla İnci Holding ve GS Yuasa ortaklığıyla kurulan, İnci GS Yuasa'nın 3'üncü akü fabrikası açıldı. Fabrikanın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti'li Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, GS Yuasa Başkanı Osamu Murao, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Japon ve Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikanın Türk- Japon iş birliğinin örneği olduğunu söyledi. Dostluğun, üretim ve ticaretle perçinlendiğini kaydeden Bakan Varank, "Ekonomik iş birliği olduğu gibi bilim ve teknoloji alanlarında birlikte çalışmayı önemsiyoruz. İleri teknoloji araçlar için yeni nesil aküler üretilecek. Üretimdeki teknoloji yoğunluğu ve dış ticaret hacmi açısından bu yatırımların çoğalmamasını önemsiyoruz. Bu yüzden yatırımcılarımızı destekliyoruz. Yatırım teşviklerimiz, Ar-Ge merkezi desteklerimiz, TÜBİTAK hibeleri önemli rol oynadı. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak yenilikçi fikirlerle ihracatta birim başına düşen değer artmış oluyor. Sanayicimizi üzerindeki yükleri azaltmayı hedefliyoruz. Sektörü desteklemek adına adımlar atıyoruz. Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini devletimiz ödüyor. Kadın, genç veya engelli ise bu süre 18 aya çıkıyor. Sanayicilerden beklentimiz bu imkanları değerlendirip üretime ve istihdama yoğunlaşmanız" diye konuştu.
'YERLİ KATMA DEĞERE ÖNCELİK VERECEĞİZ'
Ekonomiyle ilgili Türkiye'de önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi:
"Yeni ekonomi programımızın yapısal dönüşümü açıklandı. Ürün bazlı bir yaklaşımla önceliği yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlere vereceğiz. Bu sistemle alıcı ve satıcıyı eş zamanlı olarak destekleyeceğiz ölçeklendirme sorunu yaşamayacağız. Yurt içi kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı ve üretim kapasitesini ileri taşımayı hedefliyoruz. Mayıs ayında kamuoyu ile tüm detayları paylaşacağız. Ülkemizin sanayisi kazansın istiyoruz. Ülkemizde üretim yapan yerli yabancı kim olursa olsun bizim için eşit öneme sahip ve imkanlardan eşit yararlanacak. Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir. Yatırım ortamının iyileştirme alanında çalışmalarımız var. Kalkınma önceliği çerçevesinde yatırımların hızlandırılmasını yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız hızlı, esnek ve son derece verimli şekilde sürdürüp yatırımların katlanarak artması için gayret sarf edeceğiz. Mevcut teşvik sistemini sadeleştirerek etkinliği artırmak istiyoruz. Yatırım teşviklerinde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceğiz. İlk kez ve öz yatırımla yapan firmaları desteklemek istiyoruz."
Bakan Varank, üretimde yapısal dönüşüm ve dış bağımlılıktan kurtulmak için önemli atılımlar yaptıklarını söyledi.
'TÜRKİYE'Yİ LİSTEDE YUKARI TAŞIYACAĞIZ'
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sona erdiğini ve Türkiye'nin bundan sonra ekonomik reformlara odaklanacağını kaydeden Bakan Varank, "Türkiye seçim sürecini geride bıraktı. Bazı yerlerde her partiye tanınan itiraz süreçleri devam ediyor; ama şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Tek gündem ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlıkla atmaya devam edeceğiz. Milletin refahını yükseltecek politikalar üreteceğiz. Türkiye olarak yönümüz katma değerli üretim ve istihdamdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri listesinde yukarıya taşıyacağız" dedi.
ÜRETİM KAPASİTESİ 7 MİLYONA ÇIKACAK
Yatırım hakkında bilgi veren İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ise fabrikanın 'Endüstri 4.0' altyapısına sahip olduğunu ve enerji depolama sektörünün geleceğini tayin edeceğini söyledi. İnci GS Yuasa'nın, Türkiye'yi dünya liginde temsil edeceğini kaydeden Elbirlik, 3 yılda yüzde 53'lük büyüme yaşadıklarını dile getirdi. Elbirlik, "Dünyanın enerji unvanına layık olmak için çalışıyoruz. Ürettiğimiz akülerin yüzde 60'ını dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç ediyoruz. 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz fabrikamızda yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Fabrikamız tam kapasite çalıştığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak. Fabrikamızda ileri teknoloji start- stop araç aküleri ile otomotiv yan sanayi tedarikçileri için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek, sektörün geleceğine ışık tutacağız" diye konuştu.
6 KITADA 100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ
İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök de Türk ve Japon ortaklığının 4'üncü yılında yeni fabrika açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizi burada el ele, omuz omuza karşınıza getiren şeyin tecrübelerimiz ve değerlerimiz olduğuna inanıyorum. Hizmete giren yeni fabrika iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliğinin kanıtıdır. Biz üretmeyi sevdik, Ege'de, Türkiye'de taş üstüne taş koymanın değerini bildik. Bu topraklardan kazanıp bu topraklara yatırım yapmayı görev edindik. Manisa'da üretilen akülerimizi, jantlarımızı dünyada 6 kıtada, 100'den fazla ülkeye ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Türk- Japon ortaklar, fabrikanın açılış kurdelesini birlikte kesti. Yönetim Kurulu Başkanı Gök ve GS Yuasa Başkanı Murao, dostluğu ve barışı temsilen fabrikanın bahçesine zeytin ve sakura ağacı dikti. Bakan Varank ve beraberindekiler, yeni fabrikayı basına kapalı olarak gezdi.

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Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmekBakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmekBakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmekBakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

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