Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'da öğrencilerle sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST İstanbul'da girişimci öğrencilerle görüşerek onların girişimcilik sürecinde karşı karşıya kaldıkları problemleri dinledi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı.

Festivalin açılışına katılan Varank, daha sonra alandaki stantları gezdi.

Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın standında girişimci öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin girişimcilik sürecinde yaşadıkları sorunları dinleyen Varank, çözüm için kendisine iletilen şikayetleri ilgili birimlere yönlendirdi.

Öğrencilerle fotoğraf da çektiren Varank, girişimcilik ruhunun öneminden bahsetti.

