Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Burada hem STK'ların hem özel şirketlerin hem devletin, kamunun desteği var." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı.

Festivalin açılışına katılan Varank, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivaldeki amaçlarının, "Gençlerin gönlüne teknoloji ve havacılık ateşini düşürmek." olduğunu söyledi.

Varank, "Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Burada hem STK'ların hem özel şirketlerin hem devletin, kamunun desteği var." diye konuştu.

Herkesin bir araya gelerek böyle bir şeyi başarmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Varank, "İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünyaca meşhur bir festival haline getirmek, buradan başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bütün umudumuz gençlerimiz." diye konuştu.