FİNANS

Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'da

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Burada hem STK'ların hem özel şirketlerin hem devletin, kamunun desteği var" - "İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünyaca meşhur bir festival haline getirmek, buradan başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bütün umudunuz gençlerimiz"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Burada hem STK'ların hem özel şirketlerin hem devletin, kamunun desteği var." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı.

Festivalin açılışına katılan Varank, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivaldeki amaçlarının, "Gençlerin gönlüne teknoloji ve havacılık ateşini düşürmek." olduğunu söyledi.

Varank, "Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Burada hem STK'ların hem özel şirketlerin hem devletin, kamunun desteği var." diye konuştu.

Herkesin bir araya gelerek böyle bir şeyi başarmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Varank, "İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünyaca meşhur bir festival haline getirmek, buradan başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bütün umudumuz gençlerimiz." diye konuştu.

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- "Gösterilerin hepsi çok güzel"

Varank, Türk Yıldızları, Solo Türk Gösteri Ekibi ve 7 ayrı aracın yarıştığı gösterilerin hatırlatılması üzerine, "Ben de HÜRKUŞ'la bir gösteri yapacaktım ancak fırsat olmadı. Gösterilerin hepsi çok güzeldi. Herkes çok memnun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 22 Eylül'de festivali ziyaret edeceğini dile getiren Varank, güzel neticeler elde edeceklerini sözlerine ekledi.

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- Stantları gezerek bilgi aldı

Varank, açıklaması sonrası festival alanında bulunan STM, Türksat, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türk Hava Kurumu, TÜBİTAK, ROKETSAN, Turkuaz Medya Grubu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret etti.

Buralarda kurumların geliştirdikleri son teknolojik ürünler hakkında bilgi alan Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın standında öğrenciler ile projeleri hakkında sohbet etti.

Varank, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve festival alanındaki ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

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