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Bakan Varank: Teknoparklarımızda 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 83 teknopark bulunduğunu belirterek, "44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 83 teknopark bulunduğunu belirterek, "44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) 20 yıl önce mezun olduğunu, şimdiki öğrencilerin de 20 sene sonrasının temellerini attığını söyledi. Varank, hayatın gerçeklerinin mezun olduktan sonra görülmeye başlandığını belirterek, öğrencilere hayatlarını ilmek ilmek dokumalarını ve çaba göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Varank, başarının kendiliğinden gelmediğini, azim ve tutku ile çalışılması gerektiğini kaydetti.
'ÜRETKEN GENÇLER İSTİYORUZ'
Rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın, teknoloji üretmekle mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Fikir üreten, Ar-Ge yapan, bunları rekabetçi ürüne dönüştüren ve bu ürünleri dünyanın her yerine satabilen girişimcilere ihtiyacımız var. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Hayallerini ülkemizin geleceği için hayata geçirmeye çalışan, üretken gençler istiyoruz. Dönüşüme yön verebilmek ve dönüşümün öncüsü olmak için hızlı ve doğru adımlar atmamız gerekiyor. Üstünlük alanlarımızı tespit edip, bu alanlarda yeteneklerimizi daha da geliştirmeliyiz. Tüm bunları yaparken de yerli ve milli kaynaklarımızdan en iyi şekilde istifade etmenin yollarını aramalıyız. İşte 'milli teknoloji' hamlemiz tam olarak bu ruhun bir yansıması. Bu hamlenin başarısı da ancak sizlerin farkındalığı ve desteğiyle mümkün" diye konuştu.
TEKNOPARKLARDA 3,8 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Teknoloji üretimi için güçlü Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:
"Bakanlık olarak bu ekosistemi geliştirmek ve beslemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitelerimizin bilimsel yetkinliklerini, pratik uygulamalara dönüştürmek çok önemli. Teknoparklar bu buluşmanın en kısa sürede ve en etkin şekilde gerçekleştiği yapılar. Akademik bilgi buralarda ticari ürüne dönüşüyor; parlak fikirlerin kuluçka evreleri buralarda tamamlanıyor ve firmalar arası etkileşim en verimli şekilde buralarda sağlanıyor. Teknopark firmaları; danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri, kurumsallaşma ve uluslararası iş birlikleri gibi alanlarında devlet desteklerinden faydalanıyor. Bu sayede vizyonunu genişleten işletmeler; daha hızlı, daha esnek ve daha verimli bir şekilde iş modellerini oluşturabiliyor. Bakın 2001 yılında sadece 2 teknoparkımız vardı. Bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. Bunların 63'ünde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif biçimde yürütülüyor diğerleriyse hızla faaliyete geçmek üzere çalışmalarını tamamlamak üzere. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi."
Bakan Varank'ın konuşmasının ardından sahnede kurdele kesilerek, Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi’nin temsili açılışı yapıldı.
Öte yandan açılış töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın biyografi bilgilerini vererek, "Sizi tanıyanlara, sizin tanıdıklarınıza sorduk. 'Ne çıkıyor acaba?' diye. Bilgi toplama kaynaklarımız da vardı. 'Hızlı, aceleci, uykusuzluğa karşı dayanıklı, cumhurbaşkanımızın tabiriyle atom karınca, duygulu, liyakatli, hakkaniyetli, alçak gönüllü, samimi, altıncı hissi çok güçlü' dediler" dedi.
Rektör İbiş'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Varank, "Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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