FİNANS

Bakan Varank Türk araştırmacılarla bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturarak daha verimli araştırma yapılabilecek bir ortamı sağlamak istiyoruz"

BERLİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturarak daha verimli araştırma yapılabilecek bir ortamı sağlamak istediklerini söyledi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı için Berlin'de bulunan Bakan Varank, ülkedeki Türk araştırmacı ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Varank'ın araştırmacı ve akademisyenlerle gerçekleştirdiği toplantıya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği Almanya ziyareti sonrası Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde somut gelişmeler olduğunu söyledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile sanayi ve teknolojiyle ilgili verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünya ile birlikte büyük bir dönüşümden geçiyor. Özellikle sanayideki dijital dönüşüm bütün üretimin kodlarını değiştiriyor. Bu manada geleneksel olarak gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler bile diğer ülkelerle yarışmada zorluk çekebiliyorlar. Dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka gibi konular büyük fırsat pencereleri oluştururken ülkeler arasındaki farklılıkları da azaltabiliyor."

- "Almanya ile ilişkileri teknolojide de geliştirmek istiyoruz"

Varank, Türkiye ve Almanya ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, sanayi ve ekonomide de iki ülkenin bir birine entegre olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Almanya ile olan iş birliğini iki ülke için de faydalı olduğunu anlatan Varank, diğer ülkelerle rekabet edilebilecek alanlarda iki ülkenin birilikte güzel başarılar elde edebileceğine inandıklarını ifade etti.

Varank, bakanlığa geldiğinden bu yana sanayi ve teknoloji alanında, bilimsel altyapılar ve Ar-Ge araştırmalarıyla ilgili yoğun faaliyetler içinde olduklarını belirterek, "Türkiye'de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturarak daha verimli araştırma yapılabilecek bir ortamı sağlamak istiyoruz. Bu araştırma çıktılarının da katma değere dönüşerek ülkemizin refahına hizmet etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkilerini bilim ve teknoloji alanında da geliştirmek istediklerinin altını çizerek, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
akademisyen almanya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank türkiye

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