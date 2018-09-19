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Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

SANAYİ  ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "24'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı"nın açılış konuşmasında, " 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede  200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı.

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "24'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı"nın açılış konuşmasında, " 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2.7 milyar dolar ile Türkiye'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kanat Kuruluşu (KEIDANREN) iş birliğinde düzenlenen 24'üncü Türkiye- Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na katıldı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, DEİK Türkiye- Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile KEIDANREN Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi Eşbaşkanı Tamotsu Yamanishi de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, " Bu toplantının ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini bir üst basamağa taşımak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Japonya arasında tarihi çok eskilere dayanan bir dostluk var. Japon firmaları uzunca bir süredir ülkemizde faaliyet göstererek üretime, ihracata, ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. Haziran ayı rakamlarına göre ülkemizde 227 Japon şirketi bulunmaktadır. Bu sayıyı başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ BU MÜZAKERELERİ EN GEÇ 2019'UN İLK YARISINDA TAMAMLAMAK"

"Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatımız var" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,şöyle konuştu:

" Yabancı ve yerli girişimciler hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumdalar. Türkiye, OECD ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülke arasında 'ulusal muamele' dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Bahsettiğim yatırımcı dostu mevzuatımız ülkemizin bugüne kadar imzaladığı 100'ün üzerinde yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarıyla da destekleniyor. Japonya ile 'Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması' 1993 yılında imzalanmıştı. Şimdilerde ise bu anlaşmanın yerini alacak ve yatırımcılara yeni haklar getirecek 'Serbest Ticaret Anlaşması'nın müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz, bu müzakereleri en geç 2019 yılı ilk yarısında tamamlamak. Son 16 yıllık dönemde tecrübe ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli bir aşama kaydettik. 1975- 2002 arası dönemde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, son 16 senede 200 milyarın üzerinde doğrudan yatırıma ev sahipliği yaptı. Bu süreçte Japonya 2. 7 milyar dolar ile Türkiye'ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15'inci sırada. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız" şeklinde konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Varank konuşmasında en geç 2019 yılı başında Tokyo'da yatırımcılarla bir araya gelmeyi hedeflediğini belirterek," Yatırımcı dostu bir ortam sağlamak ülkemizin en temel öncelikleri arasında. Yatırım ortamını daha da ileri seviyelere taşımak adına özel sektör paydaşlarımızla istişare halinde 2018 yılında çok önemli adımlar attık. Bu kapsamda şirket kuruluşu, inşaat izinleri tapu işlemleri, finansmana erişim konularında ciddi iyileşmeler sağladık. Önümüzdeki dönemde de özel sektör paydaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

6 sene önce yeni bir yatırım teşvik sisteminin uygulamaya konulduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Bölgesel rekabet gücü farklılıklarından istifade etmek üzere "bölgesel yatırım teşvik yatırım programı"ndan bahsetti. Varank," Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, yatırımları özendirmek için yatırım teşvik programı, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerde üretim kapasitemizi güçlendirmek için stratejik yatırım yatırımların teşviki programı ve diğer tüm yatırımları desteklemek üzere genel yatırım teşvik programını uygulamaktayız. Ülkemizde mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayan, arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığı azaltan , teknolojik dönüşüme katkı sunan yenilikçi, katma değeri yüksek yatırımları proje bazlı olarak destekliyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle bugüne kadar yatırım tutarı 135 milyar lira olan 23 projeyi destekledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Varank'ın açılış konuşmasının ardından DEIK/ Türkiye- Japonya İş Konseyi ve Japonya- Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) arasında ortak bildiri imzalandı.

(FOTOĞRAF)

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

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