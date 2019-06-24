FİNANS

Bakan Varank, Türkiye-Macaristan Ekonomik Komisyonu'na eş başkanlık yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 25- 26 Haziran'da Budapeşte'de gerçekleştirilecek Türkiye- Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 25- 26 Haziran'da Budapeşte'de gerçekleştirilecek Türkiye- Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak.
Bakan Varank, Türkiye- Macaristan KEK Toplantısı'nın yanı sıra Türk ve Macar iş adamları ile bir araya gelerek, Türkiye'deki yatırım fırsatları hakkında yatırımcılara bilgi verecek. Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşmelerde bulunacak Varank, hem Macaristan ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliklerine yenilerinin eklenmesi hem de iki ülkenin üçüncü taraflardaki iş birliği imkanlarının tespitine yönelik temaslarda bulunacak.
6 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ
Bakan Varank, 2013'te Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkmasının ardından 2018 yılının Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinde hedef olarak belirlenen, iki ülke arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için de temaslarda bulunacak. Ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı sonunda yapması öngörülen 'Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği 4'üncü Dönem Toplantısı' öncesi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alandaki gelişmelerin gözden geçirilmesi anlamında önem taşıdığı belirtildi.

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