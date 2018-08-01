Bakan Varank yardımcılarıyla ilk toplantısını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni atanan bakan yardımcılarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına atanan Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Bakan Varank, yardımcılarıyla yeni dönemde bakanlığın yapısına ve dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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