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Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart yerel seçimlerinden sıkıntısız çıkacak Türkiye'nin, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini ve bu süreçte yatırımların önünün açılacağını söyledi.

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart yerel seçimlerinden sıkıntısız çıkacak Türkiye'nin, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini ve bu süreçte yatırımların önünün açılacağını söyledi. Üretimde yerlileşmeye önem vereceklerini belirten Varank, ''Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan Sivas'a geldi. Bakan Varank ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Varank'a, Vali Salih Ayhan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan posta pulunu hediye etti. Bakan Varank daha sonra Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' projesinin protokol imza törenine katıldı. Törende Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da yer aldı.
CEZAEVİ, ŞEHİR MÜZESİ OLACAK
Protokol töreninde konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu projeye, cazibe merkezlerini destekleme projesi kapsamında 10 milyon liralık bir katkı sağlayacak. Her şehrin karakteristiğini, kimliğini yansıtan binaları, sembol yapıları vardır. Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz ve yaşanmışlıkları, tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 2'nci Abdülhamit Han adına yapılan bu bina 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyor. Biz bu tarihi yapı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz" dedi.
Sonraki aşamada yapıyı yaşayan müze haline dönüştürmek istediklerini kaydeden Bakan Varank, "Böylece bu yapı geleneksel el sanatlarını da içeren şehir ve sanayi müzesi olarak hizmet verecek. Müzede sergi alanları, satış mağazaları, kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken bu uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarını tecrübe etme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca genç ve kadın girişimcilerimiz için de burada eğitim programları düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirme adına önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Proje, Valiliğimiz öncülüğünde Bakanlığımızın finansal destekleri ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülecek" diye konuştu.
Bakan Varank ayrıca, Kangal köpeği ile ilgili planlanan projeye de destek vereceklerini söyledi.
Konuşmanın ardından Bakan Mustafa Varank ve Vali Salih Ayhan projenin protokolünü imzaladı. Bakan Varank daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
'4 MİLYARLIK SERMAYE YATIRIMINI DESTEKLEDİK'
Bakan Varank, ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen 'Sivas Sanayici Buluşması' programına katıldı. Burada iş insanlarına seslenen Bakan Varank, AK Parti hükümetlerinin, 16 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeksizin çalıştığını belirterek, "Her bir ilimizin potansiyelini keşfetmesi, hatta bu potansiyeli daha da ileriye taşıması temel önceliğimiz oldu. İlimizin sanayisi, devletçe sunduğumuz desteklerin etkin bir biçimde kullanılmasıyla gelişti ve güçlendi. 16 yılda 700'e yakın firmaya teşvik belgesi vererek, 4 milyarlık sermaye yatırımını destekledik. Tek başına sadece bu teşvikler sayesinde, 15 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk" dedi.
'AMAÇ TÜRK SANAYİSİNE ÇAĞ ATLATMAK'
Üretimde kapasite artışları kadar, üretilen malların katma değeri ve rekabetçilik seviyesinin de önemli olduğunu belirten Bakan Varank şunları söyledi:
"Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde iki önemli önceliğimiz bulunuyor. Yatırım teşvik mevzuatımızı revize edeceğiz. Bu kapsamda tüm illerimizin üretim kabiliyetlerini dikkate alıp, teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Amacımız katma değerli üretim öncülüğünde bir büyümeyi gerçekleştirmek. Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğindedir. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabii yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız."
'ATILIMLARA TAM ODAKLANACAK TÜRKİYE'
Yapılan hizmetleri durdurmak isteyen kesimlerin olduğunu vurgulayan Bakan Varank şöyle konuştu:
"Ülkemizin bu yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin varlığını hatırlattığımızda birileri rahatsız oluyor. Bizim gafletle hareket etmemizi, tehditleri umursamamamızı, yürüyüşümüzün değerinin farkında olmamamızı istiyorlar. Bunları yapanlar çok açık bir şekilde aklımızla alay ediyorlar. Şu son 6 yılda ülkemizde yaşananları, bize yönelik saldırıları hiç yaşanmamış gibi göstermeye niyetliler. Sanki bu ülkede şehirlerimiz terör eliyle işgal edilmeye kalkılmamış, sınırımızın etrafına terör koridoru oluşturulmaya çalışılmamış, 15 Temmuz'da tankla, tüfekle F-16 ile irademiz gasbedilmeye çalışılmamış gibi davranıyorlar. Sanki Gezi kalkışması, 17- 25 Aralık kumpası, 6- 8 Ekim olayları hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Biz saf değiliz. Bugüne kadar bunlarla mücadele eden biz olduk. Ne biz hedeflerimizden vazgeçtik ne de ülkemize bu saldırıları yapanlar bir köşeye sindi. 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirecek. Sanayicimiz, girişimcimiz, vatandaşımız önünü görecek. Yatırımlar artacak. İstihdam yükselecek. Reformlara, dönüşümlere, atılımlara tam odaklanacak bir Türkiye olacak."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasınının ardından program basına kapalı devam etti.

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Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruzBakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruzBakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruzBakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

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