Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri ve liman bölgesini inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi'ni nitelikli demir çelik yatırımları için merkez haline getirmek istediklerini belirterek, "Burayı, Türkiye'nin kalkınan ve üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden biri haline getirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Zonguldak ve Karabük milletvekillerinin yanı sıra ticaret ve sanayi odası başkanları ile Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Çaycuma ilçesindeki 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı imalat firmalarının açılışını yapan Bakan Varank, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi'ni de ziyaret eden Varank, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

- "Bu bölgeyi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz"

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filyos Limanı'nın, tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından biri olacağını söyledi.