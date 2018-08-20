Bakan Varank'ın ilk yurt dışı ziyareti Arjantin'e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini G20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e gerçekleştirecek.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Varank, davet üzerine Türkiye’yi temsilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Arjantin'in Salta kentine gidecek.
Bayramın ikinci günü yurttan ayrılacak olan Bakan Varank, 23-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
Üye ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantının teması "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olarak belirlendi. Bu kapsamda, e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmeleri paylaşılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.
İkili görüşmelerde dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi de hedefleniyor.
Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum