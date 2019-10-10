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Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity, zırhlı araç Amazon ve Tulga'yı test etti - Bakan Varank: - "Bu harekatta (Barış Pınarı) da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz"

İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Bakan Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u da test etti.

Firma tarafından üretilmiş Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı BMC'nin pikap aracı Tulga'yı sürdü ve imzaladı.

- "Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil"

Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, tesislerde ticari araçların yanı sıra savunma sanayi araçlarının da üretildiğini belirtti. Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına bir çok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bizim tek amacımız bölgede barışı tesis etmek ve terör koridoruna asla müsaade etmemek. Biz yıllarca bu bölgede neler çektik zaten vatandaşlarımız bunu çok iyi biliyor, sınır bölgelerinden yapılan saldırılar, ülkemizdeki terör saldırıları... Bunların tamamı sınırımızın biraz ötesinde kurulmaya çalışan terör koridoru kaynaklıydı. Biz bu soruna kalıcı bir çözüm getirmek için bu harekatı başlatmış olduk. Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz."

- "Kafa Topu" mucitlerine ziyaret

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında tüm dünyada popüler hale gelen "Kafa Topu" adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketindeki genç çalışanları da ziyaret etti.

Şirket sahiplerinin ve çalışanlarının büyük bir yurt dışı yatırımı aldıklarını bildiren Varank, "120 milyon kez indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor. Buradan bir gelir elde ediliyor. Bizim Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi desteklerimiz var. Burası da tasarım merkezi başvurusunda bulunacak. Ülkemize ihracat anlamında para kazandıran inovatif fikirlerin nasıl gelir getiren işlere dönüştüğünü gösteriyorlar." dedi.

Oyunu kendisinin de oynadığını belirten Varank, "Kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Gençleri desteklemeye devam edeceğiz. İzmir de bunun güzel örneklerinden biri." diye konuştu.

Bakan Varank, oyun geliştiricileriyle tablet aracılığıyla yaptığı karşılaşmayı kazandı. Varank, yeniden oynama teklifine ise "Zirvede bırakmak lazım." esprisiyle karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
BMC Mustafa Varank sanayi savunma sanayi teknoloji

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