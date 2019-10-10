Bakan Varank'tan, BMC'nin Pınarbaşı tesislerine ziyaret

İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC'nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon'u test etti.

Bakan Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC'nin Pınarbaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından bilgilendirilen Bakan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy'i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon'u da test etti.

Firma tarafından üretilmiş Türkiye'nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı BMC'nin pikap aracı Tulga'yı sürdü ve imzaladı.

- "Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil"

Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, tesislerde ticari araçların yanı sıra savunma sanayi araçlarının da üretildiğini belirtti. Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına bir çok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti: