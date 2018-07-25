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Bakan Varank'tan çelik üreticilerine tam destek

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Çelik satışına yönelik ek vergilerin getirildiği bir dönemde sektör temsilcilerini yalnız bırakmayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çelik satışına yönelik ek vergilerin getirildiği bir dönemde sektör temsilcilerini yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu ile İÇDAŞ, Erdemir Demir Çelik AŞ, İskenderun Demir Çelik AŞ, HABAŞ ve Kaptan Demir Çelik End. ve Ticaret AŞ'nin de aralarında olduğu firmaların yetkilileri, Bakan Varank'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çelik sektörünün öncelikli sorunlarının ele alındığı ziyarette, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin son dönemde aldığı korumacı tedbirler gündeme geldi.

- "Bu savaşta sizi yalnız bırakmayacağız"

Bakan Varank, dünya genelinde yaşanan ticaret savaşlarına dikkati çekerek, "Çelik satışına yönelik ek vergilerin getirildiği bir dönemde sektör temsilcilerini yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda ayrıca, cari açık üzerinde olumlu katkısı olan çelik sektörünün yeni dönem stratejisi masaya yatırılırken, bu konuda Bakanlığın sağlayacağı katkılar istişare edildi.

Varank, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Türk çelik sanayisinin geçen yılı 37,5 milyon ton ham çelik üretimi ve 13,4 milyar dolar ihracatla kapattığını bildirdi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ülkemizi dünyanın ilk 5 ihracatçısından biri yapmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çelik sektöründe dünyaya örnek olarak gösterilebilecek baca tozundan çinko üretmek de dahil, atıklarını girdi ve ürün olarak kullanabilen tamamen çevre dostu ve verimli üretim tesislerimizin sayılarını artıracağız."

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