Bakan Varank'tan "Dünya Standartlar Günü" mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefine ulaşmak için önemle üzerinde durulması gereken hususlardan birinin küresel ölçekte kabul görecek ürün ve hizmet üretimi yapabilmek olduğunu belirterek, "Bunun yollarından birinin de standardizasyon olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, "14 Ekim Dünya Standartlar Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, standart ve standardizasyon olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Standartların, ürün veya hizmetler için kalite ve güvenlik altyapısını oluşturmayı, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı, ticari engelleri kaldırmayı ve çevreyle birlikte sağlığın korunması için tüm dünyanın kullandığı ortak dili simgelediğini vurgulayan Varank, hayatın her alanındaki standartlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin her yıl 14 Ekim'i Dünya Standartlar Günü olarak kutladığını anımsattı.