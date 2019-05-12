FİNANS

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus sağlanan muafiyet 28 Mayıs'ta sona erecek. Esnafımız mağdur olmasın diye bu düzenlemeyi hatırlatıyorum”

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ölçü aletinin muayenesini yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus sağlanan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek, esnafa "mağdur olmayın" uyarısında bulundu.

Varank, yaptığı yazılı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda yapılan değişikliğin 28 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini, ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini hatırlattı.

Değişiklikle sağlanan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatan Varank, periyodik muayene sürelerini geçiren 500 bin esnaf olduğunu belirtti.

“Esnafımız mağdur olmasın diye bu düzenlemeyi hatırlatıyorum.” ifadesini kullanan Varank, düzenlemenin çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Varank, “Ölçü aletlerini kullanan esnafımız, sehven veya başka sebeplerle muayene sürelerini geçiriyor ve ceza ile karşı karşıya kalıyordu. Bazen kesilen ceza, ölçü aletinin değerini aştığı için esnaf tartı aletini ıskartaya çıkartıyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumdaki esnafın yeni bir ölçü aleti alma yoluna gittiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

“Küçük esnafımız yaklaşık 150-200 lira değerindeki tartısını, unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 lira. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var.”

- Bir defaya mahsus

Varank, cezalardaki orantısızlığın, hem milli servetin israfına hem de esnafın gereksiz şekilde yeni maliyet altına girmesine neden olduğunu vurgulayarak, “TBMM’den geçen düzenleme ile hem kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması hem de daha önce herhangi bir şekilde muayenesi yapılmamış ölçü aletlerinin kayıt altına alınarak bir defaya mahsus esnafın idari para cezasından muaf tutulması amaçlandı.” ifadelerini kullandı.

- Adil ceza sistemi

TBMM'den geçen Maden Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) değişiklik öngören kanun, 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getiren düzenleme, ayrıca ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gideriyor. Pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda ayrıma gidilecek.

Bu durumda bulunan esnafın muafiyetten yararlanması için 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırması gerekiyor.

Mevcut durumda pazarda sebze meyve satan esnafın kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip bir petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına kanuna aykırılık durumunda aynı idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak. Bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil bir ceza sistemi hayata geçirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank ölçü aletleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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