FİNANS

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem veriyoruz" - "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli" - "Cari açık verdiğimiz, parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme haiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerini belirterek, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde "Savunma Sanayisinde Daha Sıkı Koordinasyon" başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsattı.

Söz konusu yol haritasına "Milli Teknoloji Hamlesi" adını verdiklerine belirten Varank, "Bu hamleyle ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Varank, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, savunma sanayisinde yerlileşme oranının yüzde 70'lere kadar çıkardıklarını kaydederek, bunu komponent yani makine bileşenleri bazında da gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Komponent bazında yerlileşme için harekete geçilmesinin önemine değinen Varank, "Cari açık verdiğimiz, parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme haiz." ifadesini kullandı.

- "Kurumlar arası yıkıcı rekabet ortadan kaldırılmalı"

Varank, savunma sanayisinde kurumsal taassuplara ve kişisel çatışmalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, kurumlar arası yıkıcı rekabetin ortadan kaldırılması ve birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kısıtlı olan kaynakların nokta atışı projelerde, birlik beraberlik içinde, kullanılması gerektiğini ifade eden Varank, bu yolla daha çok ürünün ticarileştirilebileceğine dikkati çekti.

Bakan Varank, program kapsamında ASELSAN'ın Macunköy ve Gölbaşı'ndaki tesislerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda başta TÜBİTAK ve savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa geliştirmekte olduğu projeler olmak üzere, milli teknoloji geliştirmeye dönük adımlar görüşüldü.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldiHizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi
TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyorTÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

GlobalCapital'den Hazinenin borç yönetimi başarısına ödül

Hazine'nin 'borç yönetimi'ne ödül

TKDK desteğiyle yola çıktı! Balda dünya birincisi oldu

Balda dünya birincisi olduk

THY İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

THY tüm zamanların rekorunu kırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.