Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerini belirterek, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde "Savunma Sanayisinde Daha Sıkı Koordinasyon" başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsattı.

Söz konusu yol haritasına "Milli Teknoloji Hamlesi" adını verdiklerine belirten Varank, "Bu hamleyle ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Varank, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.